Un mercado oriental con multitud de diferencias Domingo, 27 agosto 2017, 00:07

Hablar de China como si fuese un solo país es un error. No si se hace en términos políticos, pero sí cuando uno se refiere al mundo empresarial. También es difícil hacer un análisis de la China presente, porque el país cambia a una velocidad de vértigo. «Es mejor pensar que existen muchas chinas», comenta Alfonso Noriega, consejero económico y comercial de España en Shanghái. «Porque muchas veces lo que funciona en una ciudad o en una provincia no lo hace en la de al lado», explica. No en vano, las diferencias territoriales en la segunda potencia mundial son enormes. Así, en una estrategia comercial puede tener sentido, por ejemplo, agrupar las ciudades de primera clase -Shanghái, Pekín, Guangzhou y Shenzhen-. Es lo que hacen muchas de las empresas españolas establecidas en China. No obstante, allí el mercado ya está saturado. El reto es expandirse más allá de esas urbes desarrolladas. Y, poco a poco, se está consiguiendo.