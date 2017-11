Las listas de paraísos fiscales buscan credibilidad La UE prepara una recopilación de estos territorios basada en la colaboración real y transparencia, pero que no convence a las ONG DAVID VALERA MADRID. Domingo, 12 noviembre 2017, 00:31

'Hacienda somos todos'. Ese es, sin duda, el eslogan más famoso de la Agencia Tributaria para recordar las obligaciones fiscales de los ciudadanos. Sin embargo, en los últimos tiempos las investigaciones judiciales por tramas de corrupción o diversas filtraciones de despachos de abogados han demostrado que todavía existen numerosos agujeros negros tributarios a lo largo de la geografía mundial. El caso más reciente son los llamados 'Papeles del paraíso' dados a conocer por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que ponen de manifiesto como algunas personalidades políticas, empresariales y sociales utilizaban territorios opacos para eludir el pago de impuestos.

Sin embargo, lo curioso es que muchos de los lugares donde se ubican las sociedades 'offshore' (es decir, fuera de la jurisdicción tributaria nacional), desvelados también en casos anteriores como los 'Papeles de Panamá' o la famosa 'lista Falciani', sobre cuentas no declaradas en Suiza, no están considerados paraísos fiscales por España y la UE, ni tampoco la OCDE. Una circunstancia que ha provocado que estos gobiernos y organismos preparen unos nuevos criterios para elaborar listas negras de paraísos fiscales que ganen en credibilidad. Sin embargo, desde varias ONG advierten de que estos listados que se preparan son «parches» y dejan puertas abiertas para los territorios opacos. Pero, ¿qué novedades aportan esas futuras listas?

Hasta ahora el único requisito que se exigía a nivel internacional para dejar de ser considerado un paraíso fiscal era firmar un acuerdo de intercambio de información. Ese es el modelo que siguió España para elaborar su propia lista negra en 1991, con 48 países. Sin embargo, desde entonces se ha reducido a 32 nombres gracias a esos acuerdos. Eso ha provocado que en ella no aparezcan ya Andorra, Panamá o Suiza.

La lista de la UE deja fuera varios países y territorios comunitarios como Gibraltar o Luxemburgo

Próximamente desaparecerán otros territorios habituales para las fortunas que quieren ocultar dinero al fisco como Guernsey, Jersey o la Isla de Mann (todas ellas pertenecientes al Reino Unido) con las que España ya ha firmado un acuerdo de intercambio de información. De hecho, de los 19 territorios de baja tributación destapados en los 'Papeles del paraiso' casi la mitad (nueve) no están en la lista de España.

El problema es que la puesta en marcha de esos acuerdos no significa que esos territorios colaboren de manera efectiva. De hecho, tanto los inspectores como los técnicos de Hacienda recuerdan que al reclamar información sobre una persona no puede hacerse de forma genérica, sino que debe ser una petición concreta al banco en el que se sabe que tiene una cuenta. Además, Hacienda tiene que demostrar que se investiga a ese contribuyente por un delito fiscal que a veces no contempla la legislación del país de destino, lo cual complica bastante el proceso.

Nuevos criterios

Ante el evidente fracaso de este modelo la comunidad internacional apuesta por nuevas herramientas como el intercambio automático de información, firmado por un centenar de países, entre ellos España. Un sistema que permite agilizar los trámites a través de peticiones estándares sobre distintos datos.

Sin embargo, la clave para su éxito es que se sumen aquellos territorios más reacios a colaborar. «Este mecanismo no funcionará porque sólo lo han suscrito las economías más avanzadas», explica Susana Ruiz, responsable de justicia fiscal de Oxfam Intermon. Además, lamenta que esa información sólo se refiera a los titulares físicos de cuentas bancarias, que en muchos casos son simples testaferros, y no pueda saberse en el caso de las personas jurídicas, es decir, las empresas. A su juicio, esto dificulta conocer «quiénes están realmente detrás de una compañía 'offshore'». Por eso en esta ONG reclaman una mayor transparencia.

Precisamente, la eficacia en el intercambio de información y la transparencia fiscal serán unos de los nuevos requisitos en la lista de paraísos fiscales que prepara la UE y que pretende publicar antes de finales de año, según acordaron los ministros de Economía en el último Eurogrupo. Hasta ahora hay un borrador preliminar con 44 países o territorios candidatos. Entre ellos se encuentran lugares tradicionales como Islas Vírgenes o Andorra, pero también otros menos habituales como el estado estadounidense de Delaware, Brasil, Turquía o Israel. Y es que, además de la colaboración, otro criterio que se tendrá en cuenta es el bajo o nulo grado de tributación en el Impuesto sobre Sociedades.

El problema de este listado es que deja fuera cualquier país comunitario. Por tanto, se excluye Luxemburgo, protagonista del caso 'Luxleaks' en el que multinacionales llegaron a acuerdos secretos para tributar menos de un 1%, o Irlanda y Holanda, que Oxfam Intermon consideran territorios de baja tributación por sus beneficios en Sociedades. También quedaría fuera Gibraltar.

Asimismo, el ministro Luis de Guindos propuso esta semana que paralelamente a la lista negra se elabore otra lista gris en la que se incluyan a los países que estén dando pasos para mejorar su colaboración. Una posibilidad que rechazan ya desde Oxfam Intermon. «Supondría dejar una vía de escape para mucha jurisdicciones», avisa Susana Ruiz.