Una juez anula la huelga en Barajas para evitar un «caos» Sostiene que al ser fechas navideñas no habría «reparación posible» ante los paros de los guardias de seguridad, como pasó en agosto en El Prat J. A. BRAVO Jueves, 21 diciembre 2017, 00:40

madrid. No habrá colas de horas en Barajas estas fechas navideñas, al menos no por otra huelga de vigilantes de los arcos de seguridad, como en el aeropuerto barcelonés de El Prat en agosto. Así lo decidió ayer una juez, que ha suspendido los paros de los sindicatos ante la posibilidad de que hubiera «daños y perjuicios de irreparables consecuencias». Para ello la titular del Juzgado de lo Social número 10 de Madrid valora que resulta «público y notorio» que en las fechas indicadas en el preaviso de huelga, que iban desde hoy hasta el 8 de enero próximo, se iba a producir «la mayor afluencia de pasajeros del año». Así, «de no atenderse la medida cautelar -solicitada por la compañía Prosegur, adjudicataria de ese servicio por AENA, el gestor de la red aeroportuaria-, ocurriría un «caos y desconcierto» sin «reparación posible para los miles de ciudadanos» que se verían afectados.

Su respuesta ante esta situación es posponer la celebración de la huelga -pero no anularla- hasta, al menos, la vista convocada ese mismo 8 de enero con motivo de resolver la demanda por presunta huelga ilegal presentada por Prosegur. En ese juicio se dirimirá si existen motivos para ello, pues ante la «precarización» salarial y laboral que denuncian los vigilantes, la empresa apunta tres acuerdos rechazados (local, patronal y en convenio colectivo).

La juez ha primado aquí los «intereses generales» de los ciudadanos, pese a que ve «perfectamente entendible» la decisión de convocar paros. Lo que critica es que se hayan elegido días navideños, buscando «el mayor daño que al servicio en la sociedad pueda efectuarse». Incluso recuerda que sigue activada la alerta 4 por riesgo de atentados y Barajas es «sumamente sensible» en ello.

De otro lado, los sindicatos desconvocaron ayer la huelga prevista también desde hoy en los servicios de asistencia en tierra ('handling') en El Prat, que presta Iberia. Donde sí habrá paros es en la hostelería de todos los aeropuertos (días 22, 23, 28 y 29), esto es, bares y restaurantes.