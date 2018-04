El interés de IAG dispara a Norwegian el 47% y encarece su compra hasta 1.000 millones El grupo de Iberia, que vale en Bolsa casi 15 veces más, adquiere ya un 4,6% y estudia hacerse con un competidor creciente de sus aerolíneas 'low cost' J. A. BRAVO Viernes, 13 abril 2018, 00:37

madrid. Tras apretarse el cinturón los últimos años, en IAG ha llegado la hora de crecer en tamaño. Así lo quiere la cúpula del 'holding' que agrupa, entre otras aerolíneas, a Iberia, British Airways y Vueling. Primero fue a finales de diciembre con la compra de los activos de la compañía austríaca Niki -hasta 15 aviones A-320 y derechos de vuelo ('slots')- y ahora pretende quedarse con Norwegian, uno de los principales competidores de sus firmas de bajo coste ('low cost'), sobre todo Level por los vuelos transatlánticos.

De momento, según comunicó ayer a la CNMV se ha hecho con el 4,6% de los títulos de la empresa noruega. Lo hizo, eso sí, antes de que el conocimiento público de su interés disparara el valor bursátil de dicha aerolínea hasta niveles inusitados: un 47,4% en un solo día. Sus acciones en la Bolsa de Oslo cerraron la jornada a un precio unitario de 33,35 dólares (unos 27 euros), casi once más que en la víspera.

Comprar ahora el 100% de Norwegian -algo que en IAG contemplan, aunque no confirman hasta valorar si lanzan una OPA- les costaría algo más de 1.000 millones. Una cantidad importante, aunque menos en términos relativos si se compara con la capitalización actual de IAG, prácticamente de 15.000 millones. Ayer, de hecho, su acción apenas bajó medio punto hasta terminar con un precio de siete euros. Para la aerolínea noruega, no obstante, «el interés confirma la sostenibilidad y el potencial de nuestro modelo de negocio y de nuestro crecimiento global». En España fue la sexta aerolínea que más pasajeros transportó el pasado primer trimestre (1,44 millones), por delante de Lufthansa pero superada por los reyes del 'low cost', Ryanair (7,8 millones) y Easyjet (2,5 millones). El año pasado transportó 33,5 millones de pasajeros en todo el mundo -8,4 millones en España tras un alza del 24%- y ofrece medio millar de rutas, la quinta parte a aeropuertos españoles. Su facturación global creció un 19% hasta 3.189 millones de euros, pero los costes elevados de su expansión -compró 32 aviones, contrató 2.000 empleados y abrió nuevas rutas de largo radio- hizo que perdiera casi 31 millones. En contraste, IAG elevó sus ganancias anuales un 3,5% hasta 2.021 millones, aunque sus ingresos solo lo hicieron un 1,8% para quedar en 22.972 millones. Por eso sus dirigentes, con el primer ejecutivo Willie Walsh a la cabeza, pretenden ahora ser más grandes aunque no a cualquier precio. En ese sentido aún no han tenido «conversaciones» con la aerolínea noruega sobre la posibilidad de adquirir toda ella -hasta veinte inversores controlan dos tercios de su capital (casi el 65%)-, «no ha tomado ninguna decisión sobre la formulación de una oferta en este momento» y tampoco «existe certeza sobre si se llegará a tomarla».

Huelga de pilotos en Vueling

Antes deberá lidiar con la huelga prevista en una de sus filiales. Los pilotos de Vueling han convocado cuatro días de paros de 24 horas (25 y 26 de abril, junto a 4 y 5 de mayo), en protesta por el incumplimiento de varios puntos del convenio colectivo.