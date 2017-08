El Ibex-35 no recupera los 10.400 y pierde el 0,39% durante la semana Sesión de ayer en la Bolsa de Madrid. :: efe Indra encabezó los ascensos de la sesión, con el 1,29% y Cellnex fue el peor, con un recorte del 2%. CRISTINA VALLEJO MADRID. Sábado, 26 agosto 2017, 00:03

Coincidiendo con el último tramo de la sesión europea, tenía lugar la intervención de Janet Yellen, presidenta de la Reserva Federal norteamericana, dentro de la reunión de banqueros centrales en Jackson Hole (EEUU). Yellen no habló de política monetaria, sino que dedicó su intervención a defender la regulación financiera puesta en marcha después de la crisis por el fortalecimiento del sector financiero que se ha derivado de ella. Además, advirtió de que cualquier reforma debería ser modesta, en clara alusión a la desregulación planteada por el presidente Donald Trump. Esta ausencia de referencias a sus planes de política monetaria hizo pensar que la posición de Yellen es acomodaticia, blanda, «dovish»: ni aprovechó para preparar al mercado para otra subida de tipos ni advirtió sobre la evolución de la inflación. Y si no fuera tanto, sí al menos, se despejaba el riesgo de que fuera muy dura. Así se explica que el euro, coincidiendo con la publicación de su discurso subiera con fuerza, hasta situarse en 1,188 unidades, marcando su nivel más alto desde principios del año 2015. Además, el dólar no sólo se debilitó frente a la divisa comunitaria, sino también con el conjunto de monedas importantes del mundo: el US Dollar Index marcaba su nivel más bajo de este 2017.

Además, el rendimiento del bono americano a diez años retrocedía desde el 2,19% hasta el 2,17%. ¿Es que el mercado cree que es menos probable que la Fed suba los tipos una vez más antes de que finalice el año, tal y como estaba previsto? Es posible.

Las palabras de Janet Yellen también tuvieron consecuencias en los mercados de renta variable. Wall Street, que comenzaba la sesión en positivo, aupado por las declaraciones del asesor económico de la Casa Blanca, Gary Cohn, respecto a que espera que la reforma fiscal se aprobará este año, redujo la potencia de su subida, hasta el punto de que el Nasdaq, al cierre de la sesión europea, ya había entrado en negativo.

LAS CLAVESValores El selectivo cerró con un descenso del 0,12%, para dar un último cambio en los 10.345,30 puntos Divisas El euro marcó un nuevo máximo desde principios de 2015 por encima de 1,188 unidades de dólar

El peor índice del día ha sido el PSI-20 de Lisboa, con un descenso del 0,58%. El Cac 40 francés ha retrocedido un 0,17%. El Dax alemán, mientras, se ha dejado un 0,11%. En verde únicamente ha terminado el Ftse Mib de Milán, que se ha anotado casi un 0,10%.

El cierre semanal en los mercados europeos es mixto. El que ha cosechado un mejor resultado ha sido el Ftse 100 británico, que se ha anotado alrededor de un 1% en las cinco últimas sesiones. Mientras tanto, el Dax alemán ha terminado prácticamente en tablas. El Cac 40 francés ha retrocedido un 0,19%; el Ftse Mib de Milán un 0,31% y el Ibex-35 y el PSI-20 de Lisboa, un 0,39%.

Indra fue el valor más rentable de la jornada en el Ibex-35, con una subida del 1,29%. A continuación se colocó Técnicas Reunidas, con una revalorización del 0,85%. Después, Abertis, Ferrovial y Siemens, con ganancias de alrededor de un 0,75%. ArcelorMittal, por su parte, terminó el día con una subida de medio punto porcentual. Entre los grandes, Telefónica e Iberdrola fueron los únicos que cerraron en positivo, con subidas de alrededor del 0,20%.