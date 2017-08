El Ibex-35 no puede con los 10.700, pero esquiva los números rojos Panel informativo de la Bolsa de Madrid. :: efe/mariscal El cierre en verde de BBVA y Santander ayuda al índice español a firmar un buen final en una jornada marcada por la caída de producción alemana COLPISA MADRID. Martes, 8 agosto 2017, 00:06

El Ibex-35 comenzaba la sesión marcándose una meta: la conquista de los 10.700 puntos que vio por última vez el pasado 28 de junio. Y no parecía un objetivo muy ambicioso, puesto que cerró la semana pasada a apenas cuarenta puntos de esa cota. Pero no cumplió la misión. Si bien al principio de la jornada llegó a acariciar los 10.690 puntos, a las diez de la mañana regresaba a los niveles de cierre del viernes (10.660 puntos), para intentar recuperar y, a continuación, volver a pugnar por no entrar en números rojos. Esa última batalla duró hasta el final de la sesión y ganaron las subidas. El indicador dio un último cambio en los 10.676,5 puntos, lo que supone un avance del 0,17%.

ArcelorMittal encabezó los ascensos del selectivo, con una revalorización del 4,78%, gracias a las subidas de precio tanto del metal de hierro como del acero, seguido de Aena y Bankinter, ambos con ganancias de un 1%. Cellnex, Colonial y CaixaBank se apuntaron alrededor de un 0,85%.

Al selectivo español le ayudó a cerrar en verde que BBVA y el Santander terminaran en positivo, con ganancias de un 0,45% y de un 0,29%, respectivamente. Repsol, por su parte, se anotó un 0,07%, mientras que los otros 'blue chips', Inditex, Telefónica e Iberdrola, restaron, pero poco: ninguno de ellos llegó a retroceder ni un 0,10%.

En rojo, el peor fue Técnicas Reunidas, con un descenso del 3,61%, seguido de Dia y Siemens Gamesa, ambos con pérdidas de más de dos puntos porcentuales. Siemens Gamesa, por tanto, regresa a las caídas tras el rebote registrado en las tres últimas sesiones de la semana pasada. Y lo mismo sucede con Técnicas Reunidas, que vuelve a bajar tras el repunte de más del 3% que se anotó el viernes.

En el Índice General de la Bolsa de Madrid, Ezentis fue el valor más rentable, con una subida del 11,06%. El peor fue Borges, con un retroceso de casi un 19%.

En clave alemana

Desde primera hora de la mañana los indicadores europeos tuvieron que enfrentarse al mal dato de producción industrial de Alemania, que registró su primera caída mensual desde diciembre del año pasado. Fue el dato económico más relevante de la sesión. Y el mayor damnificado fue, lógicamente, el Dax alemán. Así, fue el peor del día, con un descenso del 0,33%. El Cac 40 francés, por su parte, terminó la sesión prácticamente en tablas. Los mejores fueron el Ftse Mib de Milán y el PSI-20 de Lisboa.