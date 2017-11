El Ibex-35 cede el 0,96% en la sesión de ayer, pero gana el 1,5% en la semana Comparativa del Ibex con otros selectivos europeos. :: EFE El selectivo español se colocó entre los peores en Europa, ante el aumento de la tensión política en Cataluña CRISTINA VALLEJO MADRID. Sábado, 4 noviembre 2017, 00:25

Jornada de intensa caída para el Ibex-35, que terminó con un descenso del 0,96%, para dar un último cambio en los 10.357,80 puntos. El selectivo español se colocó entre los peores indicadores del día en Europa, ante el aumento de la tensión política que se ha derivado de las encarcelaciones de nueve miembros del ex Govern, de los que ocho permanecen todavía en la cárcel, y de la orden que podría cursarse para la detención del ex presidente Carles Puigdemont y de los ex consellers que permanecen en Bélgica.

Pero, de todas maneras, el Ibex-35 pudo haber terminado peor el día, puesto que a las once de la mañana llegó a poner en peligro incluso los 10.300 puntos.

Al selectivo español le superó en pérdidas el PSI-20 de Lisboa, que retrocedió un 1,44%. En rojo también cerró el Ftse Mib de Milán, que se dejó un 0,14%. Pero el resto de índices terminaron en positivo, aunque con ganancias bastante modestas. Así, el mejor fue el Dax alemán, pero su avance no llegó al 0,30%.

Aunque el Ibex-35 ha sufrido descensos en las tres últimas sesiones, aunque el índice ha perdido la cota de los 10.400 puntos, que se considera importante desde el análisis técnico para poder aspirar a niveles superiores, el indicador ha acumulado una subida del 1,57% en las cinco últimas sesiones. Con ese resultado, se ha colocado entre los mejores, a la par prácticamente que el Ftse Mib de Milán, y por encima del Eurostoxx 50, que cierra la semana con un repunte de poco más del 1%.

Y si el Ibex-35 ha registrado descensos en las cinco últimas jornadas, la deuda no se ha deteriorado. La rentabilidad del bono español a diez años ronda el 1,45% y la prima de riesgo se sitúa en el entorno de los 110 puntos básicos. El interés de la deuda española, por tanto, se mantiene lejos del 1,75% que marcaba a principios de octubre y la prima de riesgo también se encuentra por debajo de los 130 puntos básicos que llegó a rebasar en lo peor de la crisis.

En el selectivo español, el peor fue Siemens Gamesa, que retrocedió un 3,55%. El Sabadell, Acerinox, Mapfre y Dia perdieron más de dos puntos porcentuales. Además, entre los peores del día se colocaron Santander y BBVA, que retrocedieron un 1,87% y un 1,76%, respectivamente. Así como otros dos 'blue chips', Telefónica y Repsol, que bajaron alrededor de un 1,5%.

Si los grandes valores jugaron en contra de selectivo, a su favor el indicador contó con apenas ocho valores, liderados por Grifols, con su subida del 3,57%. A continuación se colocó Amadeus, con una subida del 1,22%. Los otros valores en verde fueron Viscofán, Aena, Colonial, Endesa, Merlin Properties y ArcelorMittal, cuyas subidas oscilaron entre el 0,6% y el 0,10%.

En el Índice General de la Bolsa de Madrid, no hubo valor que cayera más que Siemens Gamesa.