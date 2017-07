Iberdrola y Endesa no llegan a acuerdo sobre el futuro de la central de Garoña REDACCIÓN Sábado, 22 julio 2017, 00:21

madrid. Nuclenor, empresa titular de la central nuclear de Garoña -enclava en la provincia de Burgos y muy próxima a La Rioja-, que está participada al 50 % por Endesa e Iberdrola, no desistirá de la solicitud que hizo hace tres años para renovar la autorización para su explotación al no llegar a un acuerdo los dos socios, que tampoco lo han alcanzado para presentar alegaciones. Según informaron ayer a Efe fuentes empresariales, la junta general de Nuclenor se reunió ayer para, entre otros asuntos, someter a votación la propuesta de Iberdrola Generación Nuclear de desistir ante el Ministerio de Energía en la solicitud de autorización de reapertura de la central. Iberdrola alegó que si no desisten en la solicitud de la autorización de explotación de forma inmediata hay el riesgo de que el Ministerio tome la decisión de otorgarle a Nuclenor la autorización para reanudar la actividad en la planta, para lo cual tiene de plazo hasta el 8 de agosto.