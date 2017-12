HORA DE TOMAR DECISIONES

Para aquellos que, empujados por la baja rentabilidad de los depósitos bancarios y la renta fija, se vieron obligados a incluir activos de renta variable en su cartera, el ejercicio que termina no ha podido ser mejor. No importa que apenas hayan logrado rentabilidad, porque su apuesta primeriza les llevó a no tomar mucho riesgo. En cualquier caso, habrán conseguido más que manteniendo sus inversiones en lo que hasta hace poco se consideraban activos sin riesgo, pero ahora esconden muchas posibilidades de pérdida. Para los más acostumbrados a tomar riesgos, el del 2017 habrá sido un ejercicio magnífico, especialmente si su cartera de renta variable contiene valores bursátiles de otros mercados que no sean sólo el español.

La lección de este ejercicio para cualquier ahorrador/inversor, especialmente de perfil conservador, es que el riesgo está presente en cualquier activo, que el de renta variable no es un mercado maligno 'per se' y que diversificar es básico para disminuir riesgo y, al tiempo, buscar mayores rentabilidades. Naturalmente, que ello supondrá convivir con incertidumbres inesperadas que pueden afectar al rendimiento de nuestras carteras, pero ello resulta ya inevitable en un escenario, cada día más global, donde casi nada es ajeno a nuestros intereses.

Es buen momento para reflexionar sobre los resultados obtenidos y, tal vez, tomar decisiones sobre la necesidad de hacernos asesorar, de cambiar a nuestros asesores o, simplemente, de adoptar otra mentalidad sobre las estrategias de ahorro. ¿Para qué otra cosa sirve el fin de año?