Los 'hombres de negro' ya avisaron de los problemas que tenía España en 2005 Olli Rehn. :: afp El jefe de la misión de la UE alertó al Gobierno por el déficit exterior y la excesiva dependencia del ladrillo que derivaron en la crisis a partir del 2009 J. M. CAMARERO Viernes, 3 noviembre 2017, 00:54

Madrid. La misión de expertos de designada por la Comisión Europea para vigilar la economía española ha desmontado parte del relato del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sobre las advertencias que este organismo lanzó a España mucho antes de que llegara la crisis económica. El jefe de ese grupo -conocido popularmente como los 'hombres de negro'-, Servaas Deroose, aclaró ayer ante la comisión que investiga la crisis en el Congreso que su equipo encendió las primeras alertas en 2005 sobre la insostenibilidad de España, que por entonces vivía en una plena burbuja económica.

En su intervención ante los diputados, Deroose afirmó que la UE advirtió al Ejecutivo sobre los «riesgos de la evolución económica no sostenible». Y aclaró que el Gobierno sí tuvo «margen para haber dado a las advertencias un lugar más destacado». A pesar de estas advertencias, nada se hizo por revertir esa tendencia por la que seguían acumulándose desequilibrios por el déficit por cuenta corriente y la excesiva dependencia de los impuestos a la actividad inmobiliaria.

El jefe de los 'hombres de negro' lamentó que en ese momento los poderes de la Comisión Europea fuesen muy limitados, lo que impidió que pudiera intervenir en las decisiones económicas del Gobierno. «La Comisión Europea hizo todo lo que pudo», afirmó, «pero nuestro mandato era muy limitado».

Además, Deroose señaló que la responsabilidad sobre la supervisión bancaria era «una prerrogativa nacional en el marco gubernamental de aquella época». Aunque, al mismo tiempo, indicó que las medidas que se adoptaron antes de la crisis para reforzar el marco prudencial, entre las que se encuentran las provisiones contracíclicas del Banco de España, resultaron «insuficientes» para evitar que el sector bancario sufriera las perturbaciones combinadas del colapso del mercado de la vivienda y de la deuda soberana en la zona euro. No obstante, también reconoció que el Banco de España estaba limitado, pues carecía de capacidades correctoras y de sanción «suficientes» en aquel momento. «El régimen de supervisión del sector financiero no estaba totalmente preparado para abordar una crisis de esta magnitud. Las autoridades carecían de un marco adecuado para la resolución bancaria y no había un marco macroprudencial adecuado», apuntó en su intervención.

A pesar de la virulencia que la crisis tuvo sobre el país, el responsable de los 'hombres de negro' afirmó que la aplicación del rescate financiero fue «un éxito», porque ha resultado un sistema bancario «más solvente, rentable y resilente».

En ese mismo foro, el excomisario europeo de Asuntos Financieros y Monetarios, Olli Rehn, llegó a responsabilizar a los países más saneados de la zona euro de no haber permitido un ajuste «más suave» a las economías que más estaban sufriendo, como la española, para ordenar sus cuentas públicas en la crisis. «La Comisión prefería hacer un 'reequilibrio' más suave, recomendando medidas macroeconómicas», manifestó. Además, defendió que la UE tenga «prestamista de último recurso desarrollado, que evitara el pánico en los mercados y salvara a la banca solvente» en el futuro.