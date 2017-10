«La gran diferencia de esta revolución con otras es su enorme velocidad» Julio Herreros, director general de Innovación. :: miguel herreros La agroindustria 4.0 afecta por igual al sector primario como al manufacturero, «solo hay que saber cómo y cuándo me va a afectar» Julio Herreros Director general de Innovación S.M.L. LOGROÑO. Domingo, 22 octubre 2017, 00:36

Sobre la implantación de la Industria 4.0 en las empresas de carácter tradicional existe un punto en el que todos los expertos están de acuerdo. Aseguran que aquella que no sea capaz de adaptarse a este nuevo paradigma perderá competitividad en un mercado tan cambiante y global como en el que nos estamos desarrollando.

No cabe duda que esta realidad está dando lugar, como en las revoluciones industriales previas, a la aparición de nuevos procesos, nuevos productos y nuevos modelos de negocio. Y también, como en casos anteriores, provocará cambios sociales, económicos y tecnológicos. Y quien no se adapte estará perdiendo el tren de esta Cuarta Revolución Industrial. Para Julio Herreros, director general de Innovación del Gobierno de La Rioja, es necesario poner también el foco sobre la agricultura.

-La Cuarta Revolución Industrial afecta también a los sectores primarios. Se habla de la industria que ya está en marcha, pero también afecta directamente a la agricultura. ¿En qué punto de desarrollo se encuentra?

«La agricultura lleva muchos años trabajando en relación al uso de la Industria 4.0» «El siguiente paso consiste en aplicar el Big Data para tomar decisiones más acertadas»«Estamos obligados a contar con las personas que pueden transformar nuestro modelo»

-Es evidente. En la parte agraria también es necesaria esta visión. Y aunque quizás no le prestemos tanta atención, la agricultura lleva trabajando sobre esta cuestión mucho tiempo. Ahora es el uso de los drones, pero llevan mucho tiempo sacando partido de las imágenes vía satélite o todo el trabajo que han hecho y siguen haciendo con la sensórica. El sector primario, y en este caso la agricultura, es muy consciente de la realidad que estamos viviendo. Disponen en la actualidad de mucha tecnología para recopilar gran cantidad de datos. El siguiente paso consiste en aprovechar el Big Data para tomar decisiones acertadas en la parte agraria. Los clientes piden productos más sostenibles, con menos pesticidas, con una mejor trazabilidad, y claro, a un menor coste. En el campo se están haciendo muchas cosas, pero no se cuentan.

-Así que está revolución también les está afectando.

-Aquí no se puede tener una actitud pasiva. Eso de pensar a mí no me afecta es un error. Solo podemos reconocer cuándo me va a afectar y cómo me va a afectar. Y al igual que se invierte en una nueva nave, o en mejor maquinaria... el sector está obligado a reconocer a todas aquellas personas que les pueden ayudar a transformar su modelo para adaptarse cuanto antes a esta nueva situación productiva. Hay que alejarse cuanto antes de la visión individual de la sociedad para formar equipos potentes que permiten la 'servitización' de un producto. La única diferencia de esta revolución con las anteriores es la enorme velocidad a la que se está imponiendo.