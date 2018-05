El Gobierno opta por el 'cerebro' económico del Banco de España para el cargo de gobernador El director de Economía del Banco de España y candidato a gobernador, Pablo Hernández de Cos. :: r. c. Pablo Hernández de Cos, director de Economía del supervisor, con un perfil muy técnico y conocedor del BCE, sustituiría a Linde JOSÉ M. CAMARERO MADRID. Martes, 29 mayo 2018, 00:21

El Gobierno va a proponer como nuevo gobernador del Banco de España a Pablo Hernández de Cos, quien hasta ahora ostentaba el cargo de director general de Economía y Estadística del supervisor. Para muchos círculos financieros es, en realidad, el verdadero 'cerebro económico' de la institución. Se trata de una figura de la casa, con perfil técnico, que cuenta con gran prestigio dentro y fuera de España y no tiene ninguna mochila política. El ministro de Economía, Román Escolano, comparecerá hoy en la Comisión de Economía del Congreso para detallar la propuesta del Ejecutivo, que elevará al próximo Consejo de Ministros, para que sea nombrado formalmente antes del 11 de junio, el día en el que vence el mandato del actual gobernador, Luis María Linde.

Al Gobierno no le hace falta ningún apoyo parlamentario porque esta decisión no tiene que ser avalada por las Cortes. Sin embargo, el nombramiento oficial no está asegurado al 100% debido a la inestabilidad política actual fruto de la moción de censura que ha presentado el PSOE contra el Gobierno. Al debatir y votar la iniciativa este jueves y viernes, ese día no habrá Consejo de Ministros. Será en otro Consejo, a realizar a partir de este mismo viernes por la tarde con la presidencia de Mariano Rajoy -si la moción no sale adelante-; o en el primero de Pedro Sánchez -si triunfa su iniciativa-, quien podría designar al candidato que prefiera como gobernador, después de que el Gobierno haya hecho su propuesta en solitario al romperse las negociaciones con el PSOE. Si lo hacen después del día 11, el actual subgobernador, Javier Alonso, asumiría el cargo de forma provisional.

En cualquier caso, el calendario del Ejecutivo se mantiene contando con que la moción no triunfará. Fuentes del departamento dirigido por Escolano insisten en que Pablo Hernández de Cos es «un excelente candidato» debido a su «gran capacitación técnica, en particular en asuntos bancarios y monetarios; su independencia política; y su experiencia y prestigio en el Banco de España y el Banco Central Europeo».

La propuesta, pendiente de la moción de censura tras haberse descolgado el PSOE de su negociación

El candidato ha desarrollado toda su vida profesional en el supervisor, donde accedió en 1997 como titulado de su Servicio de Estudios. Doctor en Económicas por la Universidad Complutense, Hernández de Cos es desde hace tres años director general de Economía y Estadística. Es el responsable de los análisis que publica el Banco de España . Y en todas sus intervenciones ha mostrado un profundo conocimiento de la realidad macroeconómica, financiera o laboral, entre otras áreas.

Su relación con el BCE es también un factor es esencial, porque el gobernador en ciernes ocupará una silla en la institución monetaria con sede en Fráncfort, donde se decidirá el futuro de la zona euro en lo relativo al programa de ayudas que mantiene en vigor, así como la posible subida de tipos de interés.

La primera gran cita que tiene por delante será el 14 de junio, apenas tres días después de su nombramiento oficial. Ese día, el consejo del BCE deberá decidir qué hace con el programa de compras de deuda que ha venido desarrollando en los cuatro últimos años. Septiembre es el mes en el que teóricamente culmina este proceso de apoyo monetario por el que España ha recibido 241.000 millones de euros, hasta ahora.

El futuro gobernador tendrá el apoyo del exministro de Economía, Luis de Guindos, quien ocupará el cargo de vicepresidente del BCE el próximo viernes en Riga (Letonia). Se trata de un puesto que ahora queda vacante y que ocupará España, después de que en 2012 el país se quedara sin representación en la institución que gobierna la zona euro.

Subgobernador sin consenso

Si finalmente Hernández de Cos accede al puesto de gobernador, el siguiente paso será el de designar a su 'segundo'. La tradición dice que es el principal partido de la oposición -el PSOE- quien lo propone, aunque las diferencias con el Ejecutivo han hecho saltar por los aires cualquier tipo de negociación en este sentido. Desde el sector apuntaban a la figura de una mujer en la cúpula del Banco de España como subgobernadora, más aún después de que haya sido Pablo Hernández de Cos el propuesto al frente.

Entre los nombres que se barajan se encuentra quien fuera la directora general del Tesoro, Rosa María Sánchez Yebra. También emergen Enma Navarro, actual secretaria general del Tesoro; Margarita Delgado, directora general adjunta del BCE; y Eva Valle, jefa de la Oficina Económica del Gobierno.