La fusión de los medios de pago recibe luz verde Competencia autoriza la integración de Servired, 4B y Euro6000 a cambio de que, al menos por cinco años, no restrinjan el juego del libre mercado R. C. Viernes, 2 febrero 2018, 00:56

madrid. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dio ayer luz verde a la fusión de los servicios de pago Servired, Sistema 4B y Euro6000 bajo una única marca, con la condición de que se cumplan determinados requisitos para garantizar que no afecta al libre mercado en las aplicaciones de pago con tarjeta en España. Dichos compromisos tendrán una vigencia de cinco años, aunque este periodo podría prorrogarse por tres años más.

Esas condiciones implican, entre otros aspectos, garantizar el acceso de los proveedores de servicios de pago al sistema doméstico unificado y su actuación objetiva, así como que las cuotas de acceso de nuevos miembros estén en línea con la media de la UE, no pudiendo ser «disuasorias». En el caso en que se rechaza la entrada de posibles competidores, la CNMC realizará un arbitraje de cumplimiento obligatorio.

Las tarifas que aplique la nueva compañía tienen que estar orientadas a costes y su aplicación no puede establecer discriminación alguna entre las entidades miembros, sean o no accionistas. Estas, además, no tendrán obligación de exclusividad y podrán adscribir determinadas tarjetas a otros sistemas.

Las tarjetas que sean emitidas con la nueva aplicación de pagos deberán incluir también las aplicaciones de pago internacionales, como Visa o Mastercard. Los comercios tendrán plena libertad para determinar en cada momento la aplicación de pago que prefieren usar por defecto, de cara a minimizar las tasas de descuento que deben pagar por aceptar pagos con tarjeta. En todo caso, los usuarios finales también podrán elegir cuál utilizar.

Los tres servicios de pago suman 78,5 millones de tarjetas, con un volumen asociado anual de 5.197 millones de operaciones y 307.818 millones de euros. Así, los 50.193 cajeros automáticos que hay en España operarán bajo la misma red. Los principales socios serán Santander, Caixabank y BBVA, con 18% cada uno.