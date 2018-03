Fondos que aportan valor: resisten en la tormenta y se suben a la recuperación Hay estrategias, tanto de renta fija como de renta variable, que lograron ganar dinero mientras los mercados se hundían en febrero REGINA R. WEBB MADRID. Domingo, 11 marzo 2018, 00:47

Con poca justificación y mucha virulencia, los mercados de deuda y de acciones corrigieron con fuerza las primeras semanas de febrero. Poco ha cambiado en la macroeconomía o la geopolítica entre entonces a ahora, pero lo cierto es que los ahorradores, sea cual sea su perfil de riesgo, siguen sufriendo los coletazos de un mercado que no termina de recuperar el aliento. Y sin embargo, los expertos son capaces de encontrar fondos de inversión que han aportado valor durante este temporal.

La clave para el arranque de año, en opinión de José María Luna, de Profim, ha sido moderar el optimismo de 2017 dado el entorno más volátil que se avecinaba así como unos resultados menos espectaculares para la Bolsa. En DPM Finanzas también habían optado por la cautela y por un «posicionamiento defensivo», como lo define Carlos Farrás. «El principal motivo era y es que seguimos preocupados por las valoraciones en los diferentes activos, lo que nos hace ser más cautos», comenta. E Ion Zulueta, selector de fondos de Arcano coincide: «Llevábamos tiempo alertando de que en un repunte de volatilidad tanto la renta variable como los bonos podrían sufrir al unísono y que por lo tanto las carteras mixtas tradicionales no iban a beneficiarse del efecto de diversificación». A Arcano les ayudó mirar más allá de la Bolsa y diversificar como deuda emergente y 'high yield'.

Es lo que ha permitido a los expertos tener la liquidez necesaria para actuar en consecuencia, como a Miguel Puertas, fundador de Norgestión Asset Growth, quien aprovechó para incrementar el nivel de riesgo de las carteras, «sobre todo en la parte de renta variable no americana».

¿Qué ha funcionado mejor?

En opinión de Puertas, la estrategia que mejor ha protegido frente a este movimiento ha sido la liquidez, seguida de los bonos de corto plazo europeos. En el caso de Norgestión, el BGF Euro Short Duration, de BlackRock, les ha ayudado tanto a reducir la volatilidad total de la cartera como a preservar el patrimonio. En efecto, hay fondos de renta fija, estrategias que parecían arrancar el año condenadas a perder dinero, que han funcionado bien durante la corrección generalizada.

El denominador común entre todas las que mencionan los expertos es un mandato verdaderamente flexible. Por ejemplo, Luna destaca el Carmignac Sécurité, que por su gestión activa de su posicionamiento en la curva de tipos de interés en determinados países se aprovechó del repunte de tipos. Son muchos los fondos de renta fija flexibles con una orientación de retorno absoluto que han demostrado hacer mérito de su categoría. Desde Profim destacan fondos españoles, como el Renta 4 Pegasus o el Renta 4 Valor Relativo, así como vehículos internacionales como el BSF Income Strategies A2 Eur o el Schroder ISF Strategic BD A Acc Eur Hedged.

Como protección, Farrás optó por cubrir la exposición a deuda como bonos de baja duración -«menos expuestos a correcciones de la renta fija- o a través de bonos ligados a la inflación, por ejemplo, con el AXA Global Inflation Bonds - A Capitalisation Redex o el Deutsche Floating Rate Notes.

Esa capacidad de poder estar positivos y negativos con un activo también funcionó bien en la renta variable. En Arcano Family Office primaron aquellos con una baja direccionalidad al mercado, como el Pictet Agora, que acumula en el año una rentabilidad del 3,7%. O alternativos como el MS Fundlogic IPM Systematic Macro, un sistemático que lo ha hecho bien «por no tratar de explotar ideas direccionales», explica Zulueta, sino más bien la 'dispersión' a través de posiciones de valor relativo.

En esa categoría Farrás añadiría el Old Mutual Global Equity Absolute Return Fund Eur Hedged Acc. «Evalúan rigurosamente las empresas teniendo en cuenta la valoración de la compañía, la calidad de su balance, los fundamentos de su crecimiento, el uso eficiente del capital, el sentimiento de los analistas y las tendencias del mercado», explica.

También hay fondos puros de Bolsa que se han aprovechado de la sacudida, como el español Valentum o los temáticos Allianz Global Artificial Intelligence o el Pictet Digital, que destaca Luna.

¿Hay que hacer cambios?

Pese a las caídas, los expertos no están dubitativos, ya que es precisamente lo que se esperaba. Y precisamente porque la corrección no responde a un cambio inesperado en la macroeconomía global, en la gestora internacional Schroders reconocen que no están notando pánico entre sus clientes. «Es más, quienes estaban positivos han aprovechado la coyuntura y estamos viendo entradas en los fondos de Bolsa y alternativos», afirma Leonardo Fernández, director del canal intermediario de Schroders.

Desde Arcano tampoco han tocado las carteras. «Manteníamos y seguimos manteniendo una ponderación importante a estrategias y fondos alternativos, que ayudan a diversificar una cartera compuesta por la exposición a diferentes 'betas' del mercado (renta variable, crédito y duración)», explica Zulueta.

Quienes sí se han movido, lo han hecho por cuestiones más bien oportunistas. Puertas comenta que están empezando a considerar incluir deuda soberana americana, principalmente en el lado corto de la curva (2-5 años), «para aquellos clientes con posiciones estructurales en dólares». «Aunque creemos que pueda incrementarse la rentabilidad del 10 años del 2,9% actual al 3,5%, en bajas duraciones el impacto se verá compensado con el más atractivo cupón en comparación con lo que se ofrecía el pasado diciembre», explica el experto de Norgestión. Farrás coincide en estar atento, ya que empieza a ver valoraciones más razonables en algunos sectores o compañías, pero de momento no ha dado el paso firme. «Nos sentiríamos más cómodos para incrementar nuestras posiciones en riesgo si viéramos una mayor caída de la Bolsa americana, dado que cotiza a múltiplos muy elevados», afirma, «y como hemos podido observar estas semanas, cuando corrige suele arrastrar al resto del mercado, independientemente de sus valoraciones».