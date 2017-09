El exitoso tránsito por el 'valle de la muerte' empresarial Los responsables de Netbrain, Ager Technology, y Soluciones Informáticas Ambientales. :: justo rodríguez Soluciones Informáticas Ambientales, Ager Technology y Netbrain explican las claves para el éxito de sus respectivos proyectos empresariales Tres empresas riojanas incubadas en el Vivero crean 19 puestos de trabajo y facturan más de un millón SERGIO MORENO Domingo, 1 octubre 2017, 00:54

Logroño. Tres años en la incubadora, y tres o cuatro años más transitando por el sinuoso, árido y complejo mundo de la empresa. De pie, ya en camino, casi ocho años después, tres empresas riojanas (Soluciones Informáticas Ambientales, Ager Technology y Netbrain) están en disposición de crear riqueza en forma de nuevos puestos de trabajo, gracias a la consolidación en sus respectivos mercados de unos servicios y productos con un alto valor añadido. «Han superado lo que se conoce como 'valle de la muerte'», y sí, «es tan duro como su propio nombre indica», explica Luis Pérez, coordinador del Vivero de Empresas que cada año pone en marcha la ADER.

Son tres casos de éxito con nombres y apellidos. Son tres ejemplos de eso que se llama emprender: que ha sido toda la vida montar una empresa con la que ganarse el pan, y que los fondos de inversión, las TICs y los 'cazatalentos' (algunos de ellos a la búsqueda del gran pelotazo) califican como jóvenes emprendedores porque lo normal es que sean los jóvenes los que monten empresas.

Los jóvenes emprendedores españoles (concepto determinado por la edad de sus empresas) crean empleo. Es un hecho: en España, el 32% planea contratar personal el próximo año. Además, el 19% de los emprendedores ya ha contratado a nuevos empleados. Según el IX estudio 'ADN del Emprendedor 2017' que ha realizado Hiscox, los emprendedores españoles están a la cabeza en innovación, ya que el 52% ha afirmado haber desarrollado un producto durante el último año y más del 58% tiene previsto lanzar al mercado nuevos productos o servicios durante los próximos doce meses.

Es el caso de las tres empresas riojanas que nos ocupan. Soluciones informáticas Ambientales está facturando por encima del millón de euros y cuenta con nueve empleados. Desde su salida del Vivero no ha dejado de crecer. «Para superar el cambio horario hemos abierto una delegación en Estados Unidos, necesaria para entrar en ese mercado tan grande», explica Santiago García, creador, junto a su equipo, de un software para la generación de la ficha de seguridad en la industria química.

Ager technology es una empresa que utiliza las más modernas tecnologías al servicio de la agricultura. Juan García es el rostro más visible de un proyecto al que se han ido sumando otros perfiles para poco a poco ir mejorando los servicios que se ofrecen a los clientes. «Da miedo crecer, sobre todo al principio, pero es algo que va surgiendo de forma natural», explica.

Netbrain Media Solution la fundaron dos socios en el año 2008. Desde entonces, Vanesa y Fernando han ido creciendo para actualmente sean diez las personas que trabajan en esta empresa de Logroño. «Desde el principio teníamos claro que lo importante era crecer de forma sostenida, poco a poco, dando pasos lo más firmes posible», indican los responsables de esta firma.

Estas tres jóvenes empresas riojanas han generado en los último años más de 18 puestos de trabajo formando equipos promotores para facturar más de 1,6 millones de euros en el último año.

El fracaso. Ocho de cada diez emprendedores que inician su actividad fracasan en los primeros 18 meses, según datos de Bloomberg. Un ratio alto y aparentemente demoledor, pues el fracaso parece mostrarse como algo definitivo, cuando no es así.

El componente cultural pesa. Y mucho. En EEUU se enseña a emprender desde el colegio, donde se tatúa en la mente de los niños y adolescentes que el fracaso forma parte del camino hacia el éxito. Las personas no son recordadas por el número de veces que fracasan, sino por el número de veces que tienen éxito. El primero no es objeto de condena, sino que es abrazado como una palanca para lograr el segundo. En España no es así, y todo cambio cultural, aunque ya iniciado, lleva su tiempo.

«La Coca-cola es uno entre un millón. Por eso, lo primero que debemos hacer es atrevernos», apunta Vanesa desde Netbrain. Para Juan García, de Ager Technology, «el problema reside en la imagen que nosotros mismos nos hemos creado». Y se explica: «En el entorno TIC la gente parece empeñada en buscar el pelotazo. Es decir, tener una idea, crear un producto y venderlo por muchos millones en un corto espacio de tiempo». Para que lo entendamos: Facebook como gran paradigma de la cuestión. «Pero yo tengo la sensación de que esto no existe. Y es muy peligroso buscar esto en todo momento», apunta Juan. Por eso, Santiago, de Soluciones Informáticas Ambientales, señala que «el éxito reside en cuadrar las cuentas, meter muchas horas y creer en el proyecto». Para superar el fracaso la mejor medicina es «tener los pies en la tierra», constata Vanesa, de Netbrain.

Y aún así se producirán errores que incluso pondrán en peligro el futuro de la compañía. Son esos tres años tan peligrosos que el propio Luis Pérez calificaba al principio como «el 'valle de la muerte'». «En mi caso al principio no tenía tanto miedo en tomar decisiones como ahora mismo», apunta desde Ager Juan García. Por su parte Santiago García reconoce que «para superar los primeros años solo pensaba en qué tenía que hacer para al menos mantener la misma facturación del año anterior». Y en Netbrain afrontaron su tránsito por este valle de penurias «tratando a cada cliente de forma preferencial, y aprendiendo a hacer las cosas bien y también bonitas», constata Fernando López.

Y se toparon con un error compartido, y por tanto que se puede calificar como habitual, al menos desde sus respectivas experiencias. La gestión de los recursos humanos, la creación, por tanto, de un equipo de grandes profesionales. La piel, el factor humano. «Sí, en estos tres primeros años se corre un riesgo elevado de contratar a alguien que no sea al adecuado para la función que debe desempeñar», señala Santiago. «Al final te das cuenta de que lo más difícil es saber gestionar a las personas, acertar con los perfiles que necesitas», remarca Juan. «Es muy complicada esta cuestión. Nosotros hemos ido encontrado a la gente adecuada y contamos con un gran equipo, pero es difícil acertar a la primera», apuntala sobre esta cuestión Fernando de Netbrain.

Existe otra característica que comparten estas tres compañías riojanas surgidas del Vivero de Empresas. Es al final el hecho más notorio de cualquier empresa: ser rentable. Y aunque parezca evidente, «no siempre se percibe así, sobre todo al principio», explican estos cuatro emprendedores.

«Llegas al Vivero con lo que crees es una idea increíble, única, pero rápidamente te das cuenta de que esto no va a ser tan sencillo», advierte Juan, responsable de Ager Technology. «No solo se trata de tener una buena idea. Lo importante es tomar las decisiones adecuadas para que esa idea sea rentable, es decir, tenga un espacio claro en el mercado». Santiago García advierte con esta afirmación uno de los trabajos principales que se hace en el Vivero durante los años de estancia. «Darle forma al negocio». Para Fernando y Vanesa, fundadores de Netbrain, fue «importante estar bajo el paraguas de la ADER porque dispone de unos servicios que sin duda son de gran ayuda para que los primeros pasos sean lo más acertados posibles». Y profundiza en esta cuestión Juan García de Ager: «Llegas el primer día con tu idea y te dicen que la pongas en un papel. Y empiezas a hacer cuentas, pero las reales. Todos tenemos claro los ingresos, pero desconocemos en todo momento cuáles van a ser los gastos reales. En la ADER te hacen ponerlos en un papel. Y entonces es cuando te das cuenta de todo lo que vas a tener que hacer para que esa idea realmente sea rentable».

Desde este punto surge todo lo demás durante estos primeros años. Valoran los participantes veteranos de este Vivero el surgimiento de sinergias: «Hemos colaborado entre nosotros para desarrollar diversos proyectos»; o la necesidad de formación en otras actividades: «Somos técnicos y expertos en nuestros temas, pero casi nadie sabía hacer un balance»; o el acompañamiento: «Al final no sentirte solo ayuda a resolver los problemas».