España vuelve a estar en la cúpula del BCE y arranca la era De Guindos

bruselas. El 1 de junio de 2012, España perdió el que se suponía era «su» sillón en el comité ejecutivo del Banco Central Europeo. Porque el pacto de caballeros entre Alemania, Francia, Italia y España decía que las cuatro grandes siempre tendrían uno de los seis puestos del sanedrín. Pero llegó la crisis, todo quedó en papel mojado y mandaron a España al rincón de pensar.

Seis largos años después el castigo será pasado. Este viernes comenzará la era Luis de Guindos como vicepresidente del BCE, que supondrá algo más que un mero nombramiento. Porque nadie como el ex ministro de Economía sabe lo que supuso gestionar aquel maldito 2012. Lo duro que fue todo, lo complicado de lidiar con Bruselas y los mercados... La memoria siempre es buena consejera.

Ocurrió a comienzos de 2012, en Davos. El Gobierno de Mariano Rajoy apenas llevaba unas semanas en el cargo y De Guindos acudía a su primer gran foro internacional con España a los pies de los mercados. El ministro alemán, Wolfgang Schauble, le cogió del brazo y disparó: «Os quedáis fuera del BCE». «La primera, en la frente», confiesa el exministro en su libro 'La España amenazada'. «El problema no fue el candidato, se lo aseguro. Fue otro completamente distinto. Los alemanes ya tenían una decisión tomada al respecto», recordó en una entrevista con este medio.

«Creo que todavía no he llegado a encajar esta decisión, pero dos años después Schauble me garantizó que la primera vacante para el BCE sería para España», apostilló. Así ha sido. España era el gran problema. Todo eran palos. De Bruselas, del FMI, del BCE... Y llegó aquel Eurogrupo del 12 de marzo de 2012 donde el entonces presidente, Jean-Claude Juncker, agarró por el cuello a Luis de Guindos. ¡Qué foto! Es la mejor metáfora del calvario que sufrió España en la UE. Su kilómetro cero ya no era Madrid, sino Bruselas. «Al final nos volvimos a casa con un ajuste adicional de 5.000 millones», recuerda el español.

Quizá con este par de pinceladas sea más sencillo comprender la relevancia de recuperar el BCE y, por ende, de volver a la cúpula económica de la UE de la que España lleva seis años apartada pese a ser la cuarta potencia de las 19 del euro. Lo hace en la figura de Luis de Guindos, un movimient que generó ciertas turbulencias en la UE al tratarse de la primera vez que un ministro pasaba directamente de su cargo al comité ejecutivo del BCE, lo que podría poner en entredicho la sacrosanta independencia de la institución liderada por Mario Draghi. Sin embargo, todos los gobiernos avalaron sin ambages la elección de alguien que siempre tuvo entre ceja y ceja acabar en la UE, como lo atestigua su baldía intentona de presidir el Eurogrupo en 2015.

El 8 de marzo, después de seis años largos de mandato, dejó el Ministerio de Economía. Desde entonces muy poco se ha sabido de él. Ha mantenido «un perfil muy bajo» limitándose a trabajar en la sombra para ponerse al día del complejo funcionamiento del Eurobanco, dicen desde su entorno. Lo ha hecho desde un despacho que el Banco de España le habilitó 'ad hoc'. Nada de exposiciones públicas. ni entrevistas. La política es pasado.

Sus viajes a Fráncfort han sido rutina y no sólo para cerrar asuntos personales, como la vivienda. Así sucedió el pasado día 16, donde participó en un coloquio-homenaje al todavía vicepresidente, el portugués Vitor Constancio, un hombre muy valorado por los funcionarios el BCE. El acto supuso una suerte de traspaso de poderes como evidenció el abrazo en el que se fundieron ambos.

Aunque tome posesión el 1 de junio, el gran debut de Luis de Guindos será el día 14. El Consejo de Gobierno se reunirá en Riga (Letonia) y al finalizar comparecerá junto a Draghi ante la prensa. Cada gesto, cada palabra, se escrutarán al detalle en un momento, además, de enorme relevancia con el fin de los estímulos y la subida de tipos de interés a la vuelta de la esquina.