España, líder de Europa para vuelos 'low cost' Domingo, 8 octubre 2017, 00:30

Las compañías de bajo coste parecen haber encontrado en España su paraíso particular. Es el tercer país europeo donde realizan más vuelos, con 848.000 durante los últimos doce meses (septiembre de 2016 a agosto de 2017), solo por detrás de Gran Bretaña (1,08 millones) y Alemania (935.000). No obstante, tiene la mayor cuota de mercado para este tipo de operadores (55%), aunque casi a la par que el mercado británico (54%), algo no extraño considerando que España es el tercer país de mayor afluencia turística en el mundo, solo por detrás de Estados Unidos y Francia. Por debajo del 50% -con menos demanda que las compañías tradicionales-, aparecen Italia (48%), Polonia, Alemania e Irlanda (las tres con un 42%) y Francia (38%).