«Me ha sorprendido las relaciones humanas, las ganas de querer ayudar de la gente»

Pagui Albino es autónoma. Y hace cerveza. Es autónoma porque además de hacer cerveza la quiere vender. Bajo la marca Beertag se ha puesto a ello. Dice estar preparada para afrontar con garantías este enorme proyecto. «Estaba muy convencida y dispuesta a iniciar esta actividad. Quería montar mi negocio, conseguir tener ingresos propios y hacer posible que sea mi forma de vida ya que es lo que me satisface y me motiva». Bajo esta sensación arranca su actividad Pagui Albino repleta de «ganas e ilusión». Y de experiencias previas: «Tengo una trayectoria profesional y experiencia de trabajo en grandes compañías, creo que tengo capacidad y conocimientos que apoyan mi idea de negocio. Estoy escribiendo un sueño, el de crear mi propia marca de cerveza artesanal». En estos momentos ya elabora tres tipos diferentes de cerveza: Blonde Ale, American Pale Ale (APA) y una Indian Pale Ale (IPA), bajo la marca Beertag.

–¿Qué es lo que le ha impulsado finalmente a ser autónoma? ¿Ha tenido anteriormente algún contrato por cuenta ajena?

–Anteriormente trabajaba en Madrid, en la Ciudad Financiera del Banco Santander, en Boadilla del Monte. No me satisfacía mi trabajo, ni un mundo tan impersonal y quería volver al pueblo, a Badarán. Mi pasión por la cerveza me llevó a realizar varios talleres de elaboración de cerveza, luego empecé a hacerla en casa: una vez, y otra y otra, hasta que perfeccioné las recetas. Después quise llevar mi sueño más allá y crear mi propia marca de cerveza artesanal de calidad y elaborar en una fábrica de forma profesional.

–¿Por qué decidió contar con la ayuda de la ADER?

–Para iniciar este proyecto era fundamental contar con ayuda externa. Acudí a la ADER como referencia entre las instituciones que tenemos en La Rioja.

–¿Cuál fue el primer paso que dio?

–En realidad las ayudas llegan después de iniciado el proyecto. Ayudan a amortiguar el golpe del desembolso inicial de capital propio. Una vez reciba la ayuda me servirá para seguir invirtiendo en mi proyecto, mejorar en marketing y publicidad que es tan importante hoy en día. Y si me aun tengo fondos, elaborar más lotes de cerveza artesana.

–¿Cuánto tiempo le costó pasar a ser autónoma y poder facturar? ¿Lo hizo todo en la misma mesa y con la misma persona?

–Quiero destacar que el trato del personal funcionario de nuestras instituciones es impecable y aunque ellos tratan de informarte y ayudarte durante todo el desarrollo hacerse autónoma sigue siendo un proceso burocrático costoso.

–¿Qué os lo que más le ha sorprendido de este proceso hacia la regulación de su actividad?

–Lo que más me ha sorprendido son las relaciones humanas y el buen rollo y las ganas de querer ayudar de la gente. En mi pueblo, Badarán, están muy involucrados y me han ayudado mucho para poder iniciar la actividad. Por ejemplo, el carpintero del pueblo, Santiago Pérez, que me hizo una mesa para poder llevar a las ferias y me presta su furgoneta. Los bares y restaurantes del pueblo que nunca antes habían tenido una cerveza artesana en sus negocios cuando fui a ofrecerles me atendieron todos con las puertas abiertas sin cuestionar ni precios y ni siquiera probarla antes. En Logroño el trato también es excepcional y tengo muchos padrinos. Al ser una chica joven surge un paternalismo muy bonito y noto como me tratan con cierta protección.

–¿Le han ayudado con subvenciones para afrontar determinadas inversiones que hayan permitido poner en marcha tu negocio?

–Me ayudó mucho poder capitalizar el paro para empezar. En breve, en unos pocos meses, voy a recibir una pequeña ayuda de ADER que servirá para seguir creciendo.

–¿Qué sensaciones tiene una vez que ya es autónoma?

–Que siempre es más difícil de lo que me esperaba y me contaban. La marca lleva tres meses en el mercado, cuesta empezar, está siendo realmente muy difícil arrancar. Pero el producto es bueno, gusta a la gente y estoy totalmente convencida de que Beertag en unos meses dejaré de ser la cerveza de Badarán, como la llaman, a ser la cerveza de La Rioja. Éste es mi sueño.