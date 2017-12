«Hemos logrado que se entienda nuestra misión»

El Centro de día Gonzalo de Berceo tiene por objetivo atender a personas dependientes dentro de un marco asistencial de calidad enfocado a la atención integral y continua. Desde sus inicios ha implantado un sistema de gestión de calidad, que ha ido desarrollando con herramientas de mejora, la formación de los equipos y la implementación de dos nuevos referenciales: el modelo de Excelencia EFQM y la norma SGE-21 de Gestión Ética y Responsabilidad Social. Con más de 400 puntos se quedó a tan solo 40 de haber alcanzado la Q de Oro, máximo reconocimiento para una organización. «Lo vamos a seguir intentando, estamos convencidos de ello», explicó a los asistente Elena García, directora del Centro de Día Gonzalo de Berceo, que recogió la medalla de Plata de manos de José Ignacio Ceniceros, presidente del Gobierno de La Rioja.

«Es la cuarta vez que recibimos algún premio por parte de este organismo y sin duda pone de manifiesto nuestra constancia en la integración de este modelo», apuntó García. «Ahora bien, quiero dejar claro que nosotros nos apuntamos al oro, y lo digo con orgullo. Y no lo hemos conseguido, nos hemos quedado cerca. Y aún así me siento muy orgullosa porque no ha sido algo negativo. Todo lo contrario. Hemos logrado que se entienda una vez más nuestra misión».