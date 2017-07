«Fue una formación que sabíamos que podíamos aprovechar muy fácilmente» «Este tipo de cursos están diseñados para que interfieran lo menos posible con el trabajo» Lorea Revilla Directora de Operaciones de Arsys S.M.L. LOGROÑO. Sábado, 29 julio 2017, 23:27

Como directora de Operaciones de Arsys, Lorea Revilla define y coordina las líneas estratégicas de la compañía en materia de Seguridad IT, Ingeniería de Operaciones, Plataformas, Control de Calidad, Provisión y Soporte Técnico. Y participó en uno de estos cursos dirigidos a los directivos de las empresas riojanas.

-¿Por qué ha decidido acudir a este curso?

-Desde que Arsys se integró en United Internet en 2013 formamos parte de un grupo que lidera el mercado europeo de servicios de Internet y cuenta con marcas como 1&1, Strato o GMX y una capitalización bursátil de 10.000 millones de euros. Esto sopone para Arsys un importante empuje y respaldo para continuar creciendo e innovando y, desde el punto de vista del día a día, también nos ha llevado a colaborar con los mayores expertos mundiales en Cloud Computing y Hosting, algo que lógicamente tenemos que hacer en un idioma común a lo largo de numerosas videoconferencias y reuniones presenciales periódicas.

Así que este curso era una excelente oportunidad para reforzar nuestras habilidades para hacer presentaciones públicas, algo imprescindible cuando, por ejemplo, tienes que entablar una negociación o presentar unos resultados y con el reto, además, de tener que hacerlo en otro idioma. No podemos olvidar que esto, más allá de la gramática o el vocabulario propios del inglés, de los que todo podemos tener ciertos conocimientos gracias a nuestra trayectoria personal y profesional, también requiere cierto conocimiento de la cultura anglosajona. Por otro lado, nos permitía reforzar nuestras habilidades en exposición pública y debate, unas disciplinas a las que el sistema reglado español no ha concedido toda la importancia que sí tiene en otros países de nuestro entorno. Así que era una formación que sabíamos que podíamos aprovechar muy fácilmente, tanto yo como otros compañeros de Arsys que han acudido a este curso.

-¿De qué herramientas le ha dotado este curso para ejercer mejor su labor profesional?

-Este curso ha contado con un carácter eminentemente práctico y todos los días hacíamos presentaciones de diferentes temas, en las que el profesor nos ayudaba a mejorar día a día, cuidando tanto el idioma como el lenguaje corporal o el uso frecuente de expresiones y giros del lenguaje. Entre las diferentes herramientas del curso, contábamos con vídeos de intervenciones públicas de reconocidos ponentes internacionales que nos permitían concretar los ejemplos que nos facilitaba el curso y aplicarlos en nuestras propias presentaciones. No obstante, lo más destacable ha sido el trabajo en grupo que hacíamos todos los días, con presentaciones delante del profesor y el resto de compañeros, turnos de preguntas no siempre fáciles donde teníamos que explicar puntos de vista o temas que muchas veces no compartes o dominas al 100%, pero que puedes afrontar con éxito gracias a los recursos y experiencia que vas asimilando a lo largo del curso.

-¿Cómo pudo adaptar su labor diaria en Arsys con la participación en este curso?

-Este tipo de cursos están diseñados para que interfieran lo menos posible en la jornada laboral y éste, en concreto, se ha impartido en horario de tarde, lo que me ha permitido compaginarlo con mi jornada laboral fácilmente. Esto ha requerido cierto esfuerzo para reorganizar el trabajo diario que normalmente haces mañana y tarde, pero ha sido bastante asequible, aunque es cierto que, como sucede en estos casos, también teníamos que dedicar tiempo fuera de la jornada laboral para aprovechar al máximo la formación.

-¿Cómo valora el establecimiento de estos cursos tan dirigidos a los máximos responsables de las empresas riojanas?

-Toda formación tiene que ser contemplada de forma muy positiva, especialmente la más especializada y orientada al día a día, como este curso de formación. A lo largo de nuestra trayectoria profesional todos tenemos que ser conscientes de la importancia de seguir aprendiendo y formándonos de forma continua, también los cargos intermedios y máximos responsables del negocio. Es la única manera de mantenernos actualizados y ser competentes en nuestras habilidades.