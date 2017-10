El factor humano en la analítica de la Industria 4.0 Trabajadores del centro de San Adrián posan en sus instalaciones. :: / FOTO CEDIA POR EL CNTA El principal sector productivo riojano se enfrenta a un gran reto, del que se debatirá largo y tendido en Logroño el próximo viernes | El Futuro en Español analizará las oportunidades que abre la «Cuarta Revolución» en la agroalimentaria SERGIO MORENO LAYA Logroño Lunes, 23 octubre 2017, 09:53

La nueva edición del Futuro en Español pondrá sobre el centro del debate la salud del periodismo y la agroalimentación en ambas lados del Atlántico donde se comparte un mismo idioma. En concreto, la segunda de las jornadas de las tres planteadas (del 25 al 27 de octubre) llegará bajo la denominación de 'Nuevas tecnologías para la agroalimentación en España y América Latina', y se desarrollará en Bodegas Franco Españolas.

En ella se dedicará especial atención a la agricultura de precisión y la agroindustria 4.0, nuevos hitos para el desarrollo de la agroalimentación que sin duda marcarán importantes cambios en los próximos años, y donde La Rioja, sin duda, quiere tener un papel protagonista, dado que se trata del sector más determinante dentro de la economía regional. Por eso, esta segunda jornada reunirá en un mismo espacio a representantes del sector agroalimentario que aplican las nuevas tecnologías en su proceso productivo, tanto de España como de América Latina.

FUTURO EN ESPAÑOL Día y lugar Viernes, 27 de octubre. Bodegas Franco Españolas. 9.45 Bienvenida. Javier Doval, director general de Diario LA RIOJA, y Guillermo Fernández, director general para Europa CAF. Iñigo Nagore, consejero de Agricultura. 10.10 Ponencia inaugural: 'Agricultura de precisión. Investigación y formación al alcance de todos', por Emilio Gil. 10.40. Agro Industria 4.0. Modera Roberto García Torrente. Participan Iván Nieto, Fredy Chávez y Julio Herreros. 12 30. Agricultura de precisión. Modera Gonzalo de Castro. Participan Stanley C. Best, Andrés Méndez y León Arnedo. 14 00. Clausura José Ignacio Ceniceros, presidente de La Rioja.

Y para enriquecer el intercambio de opiniones llegadas desde ambos lados del Atlántico, los ponentes serán Iván Nieto, director de Desarrollo Internacional del Centro Nacional de Tecnología Alimentaria (CNTA); Fredy Chávez, gerente Corporativo de Investigación y Desarrollo de Danper (Perú); y Julio Herreros, director general de Innovación del Gobierno de La Rioja, y estarán moderados por Roberto García Torrente, director de Innovación Agroalimentaria de Cajamar-Caja Rural.

LAS FRASES

«La Industria 4.0 es una gran oportunidad para mejorar la empleabilidad de las personas» Iván Nieto | CNTA

«El reto humano es ser capaces de analizar los datos y convertirlos en información útil» Fredy Chávez | Danper

Iván Nieto, desde Navarra, determina qué es eso de la Industria 4.0: «La también denominada Cuarta Revolución Industrial consiste en la digitalización de los procesos productivos en las fábricas mediante un conjunto de tecnologías para transformar los procesos productivos y hacerlos más eficientes». Comparte esta definición Fredy Chávez, desde Perú, que pone de manifiesto qué le sucederá a todas aquellas empresas agroalimentarias (agrarias e industriales) que no asuman de forma estructural esta nueva revolución industrial: «Las empresas que no incorporen nuevas tecnologías en sus procesos corren el riesgo de quedar rezagadas por no tener capacidad de adaptación al cambio».

Según Fredy Chávez, para estas empresas rezagadas «sus procesos serán menos eficientes en comparación con las empresas que adapten sus procesos o las nuevas empresas que se incorporen al mercado haciendo uso de nuevas tecnologías o nuevos modelos de negocios, asimismo al no disponer de información oportuna sus decisiones serán tardías y probablemente erradas de cara a las necesidades del mercado».

Esta revolución industrial en la que los clientes están hiperconectados y requieren respuestas inmediatas a sus necesidades reta a las empresas a ser capaces de identificar dichas necesidades y ofrecer productos o servicios acorde con dichas expectativas. Y para eso, a la enorme capacidad que a día de hoy tienen todas las empresas para acumular datos es necesario dotarles de sentido, analizarlos para comprenderlos, es lo que se conoce como Big Data. Y para otro de los participantes en esta jornada, Julio Herreros, el problema es una oportunidad. «No existen a día de hoy demasiados expertos en el Big Data. Pero al mismo tiempo nos encontramos ante un nuevo paradigma donde lasa personas se van a formar para ocupar las nuevas necesidades que van a generar las propias empresas agroalimentarias».

Porque el factor humano es una cuestión que preocupa y mucho siempre en cualquier revolución industrial, como la actual. ¿El centro serán las máquinas o las personas? La amenaza del desempleo masivo está ahí. «Desde mi punto de vista, es una gran oportunidad para la mejora de la empleabilidad de los profesionales del sector, que deberán liderar el proceso de transformación digital, dentro de las organizaciones y en el cambio que supondrá adaptarse y trabajar en los nuevos entornos conectados de la industria 4.0», explica Iván Nieto. Para Fredy Chávez «el reto que enfrenta el potencial humano es ser capaces de procesar y analizar los datos y convertirlos en información para tomar decisiones de forma oportuna».