«El directivo suele pensar que es único, y sin embargo no lo es» Julián Gómez. :: Díaz uriel Julián Gómez Creador del blog El Laboratorio de las TI S.M.L. LOGROÑO. Domingo, 8 octubre 2017, 00:30

Apasionado de la Innovación y de la Dirección de Proyectos y Servicios, Julián Gómez ha desarrollado su carrera desde pequeños proyectos hasta proyectos internacionales en clientes con representación en todo el mundo. Con los conocimientos y experiencias adquiridos ha impartido charlas y cursos sobre mejores prácticas en la dirección de proyectos en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, España, Rumania y Perú.

El pasado jueves, en La Fombera compartió con los numerosos asistentes una charla sobre 'Los falsos mitos de la dirección de proyectos que me gustaría explicarle a mi hijo'.

-¿Por qué habla como si se lo contara a su hijo?

-Como padre, cuando mi hijo se lance a dirigir sus proyectos, me gustaría contarle todos los falsos mitos que he ido descubriendo en la dirección de proyectos, para poder despejarle el camino y que él pueda saltarse estos mitos, para que pueda saltarse las piedras del camino con las que yo me he tropezado.

-¿Por qué es necesario conocer estos falsos mitos?

-La Dirección de Proyectos es una disciplina que tiene que lidiar con muchos contratiempos, con muchos inconvenientes y con muchos imprevistos. Algunos de los peores imprevistos son los falsos mitos, esas falsas creencias que nos hacen pensar que algo funciona cuando no es así, que algo debe catapultarnos al éxito cuando resulta que nuestro proyecto sigue sin levantar cabeza.

-¿Cuáles son esos siete falsos mitos que dan al traste con proyectos que en un principio parecen adecuados?

-El primer falso mito es la propia traducción de 'project management'. Al principio se tradujo como gestión de proyectos, para luego cambiarse a dirección de proyectos que es lo más adecuado. El segundo falso mito tiene que ver con el equipo. No necesitamos esclavos. Para construir la gente tiene que ser libre. Y es algo que se está viendo en las principales compañías del mundo. El tercer falso mito tiene que ver con el liderazgo.

-¿Qué es el liderazgo?

-Liderazgo no solo es dar caña. Es una paleta de colores donde tienen cabida atributos como ser coercitivo, visionario, democrático, ejemplar o facilitador... Y en cada momento habrá que aplicar alguno de estos colores.

-¿Cuál es el resto de falsos mitos que debe conocer todo directivo?

-El cuarto falso mito tiene que ver con la innovación. Creemos que solo los grandes cambios son innovación. Y sin embargo está demostrado que cambiar pequeñas cosas ayuda a lograr grandes objetivos en tu ámbito. Al final, la innovación es clave para todos, pero no todo sirve para innovar. El quinto falso mito se relaciona directamente con el sexto. El directivo vive siempre bajo la incertidumbre de saber si algo va a funcionar o no. El falso mito, por tanto, es la certidumbre: estar seguro de que algo va a funcionar. Por tanto, para superar esta situación el directivo debe medir todos y cada uno de sus resultados para saber qué tipo de acciones suelen funcionar, y esto solo se logra desde la creatividad. La creatividad se relaciona con el arte y la poesía, pero en el mundo de los negocios ser creativo es sencillamente encontrar soluciones a nuestros problemas, poco tiene que ver con la belleza.

-¿Y el séptimo mito?

-Creernos que somos únicos. Es un síndrome que suele afectar al directivo. Se tiende a pensar que a mí eso no me va a pasar. Nos creemos únicos. Pero no es así. Somos iguales que los demás, y por tanto estamos ante la posibilidad real de cometer los mismos errores que el resto de las personas porque vamos a tener los mismos problemas. Por eso hay que aprender de los demás.