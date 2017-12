«Corremos el riesgo de confundir a partir de las etiquetas» Álvaro Palacios. :: Jonathan herreros El viticultor riojano reflexiona sobre la necesidad de «ordenar mejor la información» que «podemos incluir en el etiquetado» Álvaro Palacios Viticultor S.M.L. LOGROÑO. Domingo, 17 diciembre 2017, 00:29

Álvaro Palacios es un viticultor riojano que sin duda es toda una referencia en el sector por el trabajo que está desarrollando con sus vinos que surgen de muy diversas denominaciones de origen. Palacios centró gran parte del interés de la mesa redonda, como si los diseñadores estuvieran necesitados de conocer las opiniones de los mejores creadores de vinos con el objetivo de mejorar sus diseños en relación a los vinos.

-Así que surge la pregunta del millón: ¿el diseñador debe saber de vinos?

-Ni mucho menos. Siempre está muy bien encontrarse con un diseñador que sabe de vinos. Suelen ser, por otra parte, diseñadores veteranos que tratan de conocer mejor el vino para reflejarlo en la etiqueta. La verdad es que a mí me gusta encontrarme lo contrario. Quiero decir, me gustaría ver en los estudios de diseño al típico diseñador joven que no sabe de vinos pero sí que está muy cercano a todo lo nuevo que está surgiendo de las escuelas de diseño. Son los jóvenes los que están más conectados con el mundo.

-Son los jóvenes diseñadores los que pueden atraer a los jóvenes hacia el consumo de vino.

-Los jóvenes hoy en día pueden estar encantados con todo el trabajo que se está haciendo desde el diseño para captar su atención. Es una pasada ver todos esos diseños tan llamativos, con tantas figuras, dibujos, colores... Es un momento fantástico para ellos. Es pura creatividad lo que estamos viendo.

-Y sin embargo...

-Sin embargo... creo que deberíamos ser capaces de organizar todo esto un poco mejor. Vengo ahora de conocer mejor el Piamonte. Es un lugar muy especial, con grandes vinos. Y he notado la existencia de un problema: existe un gran confusión que surge desde las propias etiquetas. Y con esto que se acaba de aprobar en Rioja se corre el riesgo de que nos pase lo mismo. En Piamonte tienen un jaleo importante. Y nos puede pasar a nosotros. Por eso para esta ordenación debemos ser capaces de dejar constancia en la legislación de lo que somos capaces de hacer para saber cómo debemos etiquetarlos y venderlos.