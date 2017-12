El Congreso insta al Gobierno a modificar, por sexista, el cálculo actual para el paro A.B. Jueves, 14 diciembre 2017, 00:28

madrid. El Congreso, con el único voto en contra del PP, instó ayer al Gobierno a modificar cuanto antes la manera en que se calcula la cuantía de la prestación por desempleo en España, tachada de sexista por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hace un mes. Se trata de una proposición no de ley, por lo que carece de carácter coercitivo. Desde las filas populares no niegan que haya que cambiar la forma en que se realiza el citado cómputo, pero estiman que es «más consecuente» hacerlo cuando se hayan recabado «todos los argumentos técnicos necesarios». El órgano de justicia comunitario considera que el cómputo de las jornadas trabajadas para establecer el paro resulta «discriminatorio con las mujeres en los casos de los trabajadores a tiempo parcial vertical», es decir, los que reducen los días de la semana que trabajan y no el número de horas al día. Es una situación habitual en sectores como el de la limpieza.