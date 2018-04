La Comisión Europea propone multas severas para proteger a los consumidores Bruselas pide sanciones de hasta el 4% de la facturación anual contra compañías que protagonicen casos como el polémico 'dieselgate' ADOLFO LORENTE BRUSELAS. Jueves, 12 abril 2018, 00:56

Entre los muchos frentes que tiene abiertos la Unión Europea, uno de ellos, quizá el principal, es el de sus propios ciudadanos. El club necesita ganarse a su gente, hacerse respetar, y qué mejor forma que reforzando la protección de los consumidores europeos ante los abusos de las grandes compañías. El penúltimo de ellos, el polémico 'dieselgate'. Sí, el penúltimo, porque vendrán más. Eso sí, el presunto defraudador deberá pensárselo dos veces ya que las multas podrían ser de hasta el 4% de su facturación anual en un determinado país.

Así lo anunció ayer al término del Colegio de Comisarios la titular de Justicia y Consumo, Vera Jourova, quien presentó el 'Nuevo Pacto con el Consumidor'. Se trata de una batería legislativa que también agiliza la presentación de demandas colectivas para hacer frente a las grandes multinacionales. Todas estas propuestas, sin embargo, deberán ser ahora negociadas y acordadas con el Consejo y el Parlamento Europeo.

«Damos a las autoridades nacionales 'dientes' para castigar a los que hacen trampa», zanjó Jourova, quien lamentó que, en la actualidad, muchos gobiernos no están equipados para «sancionar prácticas que crean situaciones de daño generalizado». Si la diversidad es una de las grandes riquezas de la Unión Europea, en materias como ésta se evidencia que queda mucho por hacer para actuar como un todo.

«Las grandes corporaciones no tienen miedo de hacer trampas porque las penas difieren considerablemente entre países y frecuentemente son muy bajas», recalcó. En este sentido, cómo no, hizo alusión al 'dieselgate' para recordar que Volkswagen apenas ha sido sancionada con multas de 5,5 millones de euros en dos de los 28 países. «Esto no es nada comparado con los 25.000 millones de dólares que ha tenido que pagar en Estados Unidos», incidió. Ayer también apuntó a otros casos de vulneración generalizada de derechos del usuario, como la cancelación masiva de vuelos protagonizada por Ryanair el año pasado.