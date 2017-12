Comienza en enero la negociación colectiva Miércoles, 27 diciembre 2017, 23:53

No puede pasar como en 2017, año que se cierra sin acuerdo salarial. Por eso, desde septiembre los sindicatos vienen pidiendo retomar los contactos para fijar la subida de los sueldos para 2018 y otros temas del ámbito laboral que había que tratar dentro del IV Acuerdo para la Negociación Colectiva (AENC). Pero no ha sido hasta ayer cuando CC OO y UGT se reunieron formalmente con representantes de CEOE y Cepyme para iniciar formalmente las negociaciones y acordar un calendario de futuras reuniones. Las dos siguientes tendrán lugar el 11 y el 25 de enero, y así sucesivamente cada 15 días en función de los avances. No hay propuestas formales, pero los sindicatos sí han hablado de partir de un 3% mientras que la patronal valora mejorar su oferta hasta un 3%.