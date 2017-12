Combustibles, en máximos desde hace dos años y medio El puente arranca con el litro de diésel en 1,15 euros, un 8% más caro que en verano, y el de la gasolina a 1,25 euros, con un alza del 5% JOSÉ M. CAMARERO Miércoles, 6 diciembre 2017, 00:34

madrid. La escalada que han experimentado los precios de los combustibles en los últimos meses está presentando unos carteles en las estaciones de servicios cuyas referencias no se veían desde mediados de 2015. Así recibirán los surtidores a los conductores estos días del puente más largo del año, con el litro del diésel en los 1,15 euros por litro y el de la gasolina en los 1,25 euros.

Estas referencias son las más elevadas desde julio de hace dos años, precisamente cuando los precios comenzaban a caer tras los recortes de producción de crudo planteados por el cartel de la OPEP. Desde entonces, la tendencia de los precios de los combustibles fue a la baja hasta febrero de 2016, cuando descendieron hasta niveles mínimos de los 0,94 euros por litro en el caso del gasoil, y los 1,08 euros por litro en las gasolinas.

A partir de ahí, comenzaron a subir, con algunos periodos a la baja, hasta que en julio iniciaron un ascenso que no ha parado hasta hoy. En estos seis últimos meses el litro de diésel se ha incrementado un 8% y el de la gasolina un 5%. Por ahora, no parece que esa tendencia vaya a contenerse, porque el coste del barril de Brent sigue subiendo: ayer lo hizo un 1% hasta los 63 dólares, una referencia que no veía desde 2015.

Dependiendo de cuál sea la comunidad autónoma en la que se reposte, el precio del carburante varía de forma considerable, independientemente de los precios establecidos por cada estación de servicio. Así, en País Vasco, Cantabria, La Rioja, Castilla y León y Navarra no se aplica el tramo autonómico del impuesto sobre hidrocarburos, lo que relaja los precios considerablemente si se comparan con las comunidades más caras, como Asturias, Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia, Cataluña, Galicia, Castilla La Mancha y Baleares. En Extremadura se aplica un tipo intermedio y en la Comunidad de Madrid uno de los más bajos, aunque no ha desaparecido al 100%.