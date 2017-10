La 'caza fiscal' de la UE llega a Amazon, que debe pagar a Luxemburgo 250 millones

BRUSELAS. Después de tres años de compleja investigación, la Comisión Europea dictaminó ayer que el Gobierno de Luxemburgo deberá recuperar en torno a 250 millones de euros en concepto de impuestos no pagados durante el periodo comprendido entre 2003 y 2011. No se trata de una multa, sino de cobrar algo que debió ser abonado. Las sanciones llegarían si el Gran Ducado o la empresa afectada se niegan a cumplir la orden. De momento, ambos ya han manifestado que no comparten la decisión y que recurrirán. Es paradójico, ya que en la práctica supone que Luxemburgo litigue en contra de que sus contribuyentes reciban 250 millones de euros.

La encargada de anunciar el enésimo zarpazo a las multinacionales estadounidenses fue la poderosa comisaria de Competencia, Margrethe Vestager (sucedió al español Joaquín Almunia en el cargo).