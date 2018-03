LA OTRA CARA DEL SISTEMA INDIVIDUAL DE PENSIONES

Los planes de pensiones del sistema individual son, a menudo, protagonistas en el debate sobre el futuro de las pensiones que, por fin y con un retraso de más de una década, está teniendo lugar en España. Es verdad que los planes individuales aportan comisiones a las entidades financieras, importantes en un momento en el que han caído los ingresos recurrentes del sector, pero menores de las que podrían ser, si bancos y cajas hubieran creído y apostado más por este producto desde su creación. Por lo demás, los resultados de los planes privados de pensiones no tienen especialmente satisfechos a sus partícipes y responden a los vaivenes de los mercados con la particularidad de que buena parte del dinero colocado en este tipo de productos está invertido en renta fija, con un presente y futuro claramente bajista. En febrero, estos fondos de pensiones tuvieron un resultado negativo del -1,2% respecto al mes anterior, aunque en los últimos doce meses registran una revalorización del 1,6%. Lo malo es que los gestores de planes individuales han decidido optar por la renta variable, con el permiso naturalmente de los partícipes, lo que incrementará de forma importante su riesgo. Lo lógico sería decir que no es momento de tomar más riesgo, pero es cierto que no hay alternativas con las que se pueda revalorizar una cartera sin asumir la posibilidad de pérdida. Y es que no es oro todo lo que reluce en el sistema privado de pensiones, donde se da mucha información para atraer aportaciones, pero muy poca sobre la mejor manera, a menor coste fiscal, para rescatarlo.