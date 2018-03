Más que calderilla, chatarra Los bancos no están obligados a aceptar más de 50 monedas en un pago M.J.GONZÁLEZ Martes, 27 marzo 2018, 00:42

Dentro de la libertad de establecimiento de comisiones que la normativa otorga a las entidades financieras, el Banco de España acepta el cobro de una comisión por la admisión y recuento de un número elevado de monedas con cierta frecuencia, esto es, la denominada 'comisión de recuento'. El cobro de dicha comisión no se aleja de las buenas prácticas bancarias siempre y cuando los clientes hayan sido adecuadamente informados de su existencia y de la forma de calcular su importe.

Sin embargo, los bancos cada vez se muestran más reacios a cambiar monedas por billetes (aunque los clientes previamente las hayan contabilizado y empaquetado en los cartuchos denominados 'blíster'), ya que esta actividad no les reporta rentabilidad alguna: al contrario, pierden dinero, al dedicar a un empleado a una labor que no conlleva ningún retorno para su negocio. De ahí que muchas entidades hayan subcontratado este servicio a terceros (empresas de recuento) que son las que facturan el servicio a partir de 50 monedas. Las tarifas -son libres y el Banco de España no puede limitar sus importes- se establecen en función del número de monedas que se canjeen. De tal forma que, cuanta más calderilla se cambie, mayor comisión se deberá pagar.

Y es ese límite legal de las 50 monedas al que muchas entidades se agarran para no aceptar en ventanilla ingresos o pagos que requieran el recuento de más de esa cantidad. En los casos en los que la entidad brinde el servicio, eso sí, debe facilitar un resguardo en el que figure la cantidad entregada y determine que el abono no será firme hasta que se efectúe un recuento posterior.

Con todo, las políticas que rigen a los bancos son muy distintas. Hay entidades que no cobran comisiones «con carácter general» como señalaban ayer a este diario fuentes de Bankia e Ibercaja; otras que sólo se las cargan a los clientes profesionales (por mover de forma frecuente importantes cantidades de monedas) y, finalmente, las que sí las repercuten a quienes quieren cambiar la 'chatarra' y no trabajan habitualmente con ellos.