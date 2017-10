Bruselas y el BCE recuerdan los deberes a España Los 'hombres de negro', en su octava visita tras el rescate, advierten de la elevada deuda, del déficit y ensalzan con matices la buena salud de la banca ADOLFO LORENTE BRUSELAS. Martes, 24 octubre 2017, 00:18

Ni palabra de Cataluña. Nada. La grave crisis institucional, política y económica que sufre la región que suma el 20% del PIB español no aparece por ningún lado y no es casual. No toca, al menos, no a ellos. Cataluña ya es cosa del Estado Mayor de la UE, así que palabras las justas y muy medidas. Los 'hombres de negro' de la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE) visitaron la semana pasada España para pasar revista a la salud macro del país y, en concreto, del sector financiero.

En líneas generales, el aprobado es alto y viene a ratificar (tanto en déficit como reformas y deuda...) lo dicho en las siete visitas anteriores enmarcadas en el programa de vigilancia posrescate. Sí, ya van ocho... Y las que quedan, ya que seguirán hasta que se haya devuelto el 75% del dinero prestado, que fue de 41.300 millones de euros y del que a final de año aún quedarán por abonar 32.000. La visita de la semana pasada es la segunda que se realiza este año (son dos por ejercicio) y, como se esperaba, la «exitosa» liquidación del Popular fue el elemento central del análisis. De hecho, es la primera vez que aterrizan en Madrid con este nuevo escenario ya que cuando viajaron en abril, el Popular seguía existiendo y sólo era una grave crisis. En el informe preliminar, publicado a media tarde de ayer, vuelven a felicitarse de cómo se actuó y del escaso impacto que tuvo en el resto de entidades. Un sector, advierten, que no está en condiciones de lanzar las campanas al vuelo por las dificultades que atraviesan «algunos bancos» en materia de préstamos improductivos o el problema de la baja rentabilidad a medio plazo debido a fenómenos como los bajos tipo de interés. «Es un desafío clave para muchos», alertan. Lo hacen pidiendo una «vigilancia cuidadosa» y animando a «ciertas entidades» financieras a adecuar su modelo de negocio a la nueva realidad. Por otra parte, y como ya viene siendo habitual, también recuerda al Gobierno la necesidad de vender Bankia a la mayor celeridad para recuperar la normalidad.