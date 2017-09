La batalla televisiva también se libra en Bolsa Las televisiones tienen un año duro y hay analistas que creen que hay que empezar a apostar por las nuevas plataformas, pero alertan de que están caras CRISTINA VALLEJO MADRID. Domingo, 24 septiembre 2017, 00:42

Netflix gana un 50% este año. Mediaset y Atresmedia bajan alrededor de un 15%. ¿Son estos datos una invitación al inversor para que se eche en los brazos de las nuevas plataformas audiovisuales por internet en detrimento de las televisiones convencionales? Tanto Netflix como la recién aterrizada en España Sky y también HBO, a través de su matriz Time Warner, cotizan en Bolsa, por lo que el inversor puede verse tentado a entrar en las nuevas compañías y abandonar las viejas, cuyo negocio podría estar en declive.

No vayamos tan rápido. En principio, parece que la caída en Bolsa de las dos grandes cadenas de televisión españolas no obedece a la creciente competencia por parte de Netflix o HBO. Como aclara Virginia Pérez, de Intermoney Valores SV, para explicar su descenso hay que ver cómo ha evolucionado lo que supone el 90% de sus ingresos, es decir, el mercado publicitario. Y si se había previsto que éste tuviera un buen 2017, debido a la fortaleza del PIB, desde el segundo trimestre ha venido decepcionando, fruto de lo cual ha habido recortes en los precios objetivos de las dos 'teles'. Además, los ingresos publicitarios han perdido visibilidad, son muy difíciles de predecir, porque parecen haberse desligado del PIB. Y esa falta de previsibilidad puede ahuyentar a los inversores.

¿Un problema general?

Según Álvaro Arístegui, de Ahorro Corporación, el problema está en la evolución de la publicidad en su conjunto y enumera anuncios de reducción de inversión publicitaria y revisiones a la baja de estimaciones a nivel global por esta razón. Andrés Bolumburu, de Banco Sabadell, señala que sería clave medir si la publicidad está cayendo o si lo que ocurre es que está virando desde los medios convencionales al mundo digital. Felipe López, de Self Bank, contesta que internet lidera el crecimiento de la publicidad ya que el 'social media' y los vídeos 'online' aportan segmentación y personalización, mientras los medios tradicionales se están quedando rezagados.

Pero este viraje de la 'tele' a la red, de estar produciéndose, no beneficiaría a las nuevas plataformas audiovisuales. Como señala María Núñez, de Value Tree, éstas no suponen una amenaza para los ingresos de las televisiones en abierto. Las 'teles' siguen siendo los medios que más cobertura ofrecen y los más baratos para los anunciantes y estas plataformas de pago no disponen de publicidad. Además, el tipo de consumo que predomina en España es televisión en directo, y eso no es algo que ofrezcan las plataformas de pago, por lo que, si bien se podría ver algo de pérdida de consumo, quien quiere ver un directo lo hará en la televisión en directo. Por último, si el descenso de la audiencia de la televisión lleva consigo que los anunciantes trasladen sus campañas a otros medios, el refugio será digital, pero éste es un ámbito en el que las 'teles' en abierto ya están trabajando, aunque de acuerdo con Carlos Camacho, de Rural Caja, posiblemente hayan llegado tarde y ahora les cuesta que la gente utilice sus Atresmedia Player y Mitele.

Pero, por otro lado, Bolumburu apunta que hay muchas plataformas que tienen que competir entre sí, porque muy pocos hogares estarán dispuestos a pagar la suscripción de Netflix, de Sky, de HBO... En cambio, en la televisión en abierto hay sólo dos grupos privados en España que destacan y compiten por audiencias y anunciantes. Si el inversor pasa de comprar acciones de las televisiones a hacerlo en las nuevas plataformas, estaría yendo de un mercado español oligopolístico a otro global.

¿Con cuál quedarse?

López responde: «Apostaríamos por las nuevas plataformas, ya que las televisiones mucho tendrían que cambiar su modelo de negocio si no quieren verse arrolladas por canales de pago como Netflix, HBO o Youtube TV». Añade: «La consolidación de plataformas en 'streaming' como Netflix o HBO es una consecuencia del cambio de hábito de los consumidores».

Virginia Pérez plantea la posibilidad de que las cotizaciones de unas compañías y de otras se encuentren en un momento tan dispar que aconseje la inversión en las televisiones convencionales, por estar más baratas, y evitar la compra de títulos de Netflix, por ejemplo, que están más caros. Camacho ha tenido Netflix en su fondo, pero ya no, por valoración.

Bolumburu agrega: «El mundo de las plataformas en general es muy volátil, requiere muchas inversiones y, además, acertar». Núñez coincide: «Aunque crecen mucho, aún necesitan continuar con una fuerte inversión en contenidos. Además, la competencia cada vez es mayor, en un negocio sin barreras de entrada y, en el cual, los precios de suscripción se deberán ir ajustando».

Si Pérez dice que el castigo en las televisiones ha sido excesivo, aunque no haya síntomas aún de mejora, Bolumburu está positivo con ellas: «El mercado ha adelantado los riesgos y la propuesta de los medios masivos no tiene competencia». Afirma, además, que le ve más potencial a Atresmedia. Arístegui, que prefiere a Mediaset, añade que en su firma han estado cautos porque estaban caras en relación con la evolución de la publicidad, pero una vez que han caído, pueden estar atractivas. Núñez también está positiva: «El potencial de crecimiento de la publicidad en España sigue estando ahí, al menos un crecimiento moderado, su eficiencia operativa les ofrece la oportunidad de poder adaptar su programación a la evolución del mercado y, por lo tanto, continuar incrementando sus márgenes y son unas claras generadoras de caja, con muy bajo endeudamiento y con una rentabilidad por dividendo bastante atractiva».

Camacho concluye: «No es un todo o nada, puedes estar invertido en las dos». Como se puede estar al día de las series y no dejar de comentar en las redes el último programa de televisión.