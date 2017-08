Atlantia dice tener «espaldas anchas» si hay competencia por Abertis Giovanni Castellucci, ayer. :: eidon Aprueba la ampliación de capital necesaria para el proyecto y no descarta ampliar su oferta de 16.341 millones, pero la ve «idónea a largo plazo» J. A. BRAVO Jueves, 3 agosto 2017, 00:24

madrid. «Pensamos que tenemos las espaldas bien anchas, pero tenemos que medirnos con el mercado». El consejero delegado de la multinacional italiana Atlantia, Giovanni Castellucci, admitía así ayer que en su camino por hacerse con el control de la concesionaria española Abertis puede encontrar más obstáculos que las objeciones del Gobierno a que una firma extranjera se haga con el control de una compañía nacional que tiene activos estratégicos para el país. Hablamos, sobre todo, de media docena de satélites a través de Hispasat, casi 1.800 kilómetros en autopistas de peaje y torres de telecomunicaciones (Cellnex).

No obstante, no es preocupación lo que el primer ejecutivo de Atlantia dejó traslucir en su junta extraordinaria de accionistas celebrada en Roma, dirigida a aprobar varios acuerdos vinculados a su oferta pública de adquisición (OPA). El principal, además de un bonus para un «reducido número de ejecutivos» si su plan tiene éxito, fue una ampliación de capital de hasta 3.794 millones de euros, que le permitiría sufragar un 23% del coste de la operación con canje de títulos -eso sí, no transferibles hasta febrero de 2019-, opción que a priori no convence mucho a los fondos socios de la compañía de origen catalán como Capital Group (que tiene el 13,9%, tras vender otro 3,6% las últimas semanas con una plusvalía superior a los 100 millones) y BlackRock (3,3%), junto a la banca de inversión Lazard (3,5%).

Los responsables del grupo italiano no parecían dispuestos a mejorar su oferta de 16,5 euros por cada acción de Abertis, pero ayer abrieron la puerta a hacerlo, insinuando que no tenían dificultades financieras si fuera necesario. Entre otras cosas, dijeron disponer de avales bancarios por valor de 14.700 millones, además de una emisión de bonos a diez años por otros 1.000 millones y la referida ampliación de títulos.

Eso sí, Castelluci matizó tras la junta que «aún es pronto para decirlo». De hecho, defendió que la suya «sigue siendo una buena oferta, que compararemos con el mercado». Llegó incluso a utilizar adjetivos tales como «equilibrada» e «idónea», en el sentido de que es «capaz de atraer inversores a largo plazo».

Por debajo del mercado

Al presentar oficialmente su oferta el pasado 13 de abril, desde Atlantia argumentaron que el precio propuesto suponía una prima del 20% respecto al valor medio de las acciones de la concesionaria española en los seis meses previos. Eludió así una comparativa más próxima en el tiempo, consciente de que el mercado podría empujar al alza su cotización y eliminar con ello cualquier ventaja cortoplacista. Así, la cotización de Abertis cerró ayer a 16,68 euros por título, un 1% más que lo ofrecido.

Por eso, el hombre fuerte de Atlantia prefirió destacar otros extremos de la operación. Por ejemplo, que tiene un carácter «amistoso» o que su plan para Abertis pasa por convertirla en la plataforma para Latinoamérica del 'nuevo' grupo que se formaría, traspasándola a tal fin las autopistas que gestiona en Brasil y Chile.