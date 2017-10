La UE aprueba e incluso se felicita por la compra de Abertis por Atlantia

Bruselas. No era oficial, porque oficialmente se decidió ayer. Sin embargo, parece que había ganas de contarlo, de proclamar la creación de un nuevo gigante europeo que asumirá el liderazgo mundial en su sector. El enfrentamiento soterrado con los EEUU de Trump está en máximos y, quizá por ello, la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, se apresuró el jueves a avanzar desde París que al día siguiente la Comisión aprobaría la compra de Abertis por Atlantia. Vestager no ocultó su satisfacción. No tanto porque un gigante italiano compre a uno español sino por el impacto que tendrá a nivel europeo. «Juntas, Atlantia y Abertis, serían las mayores empresas gestoras de autopistas de peaje no sólo de Europa sino del mundo. Podemos aprobar la operación porque nuestro análisis de control de concentraciones ha llegado a la conclusión de que los mercados europeos de las concesiones de autopistas seguirán sujetos a la competencia».