La apertura de Wall Street frena un Ibex-35 con los pies de plomo Sesión de ayer en la Bolsa de Madrid. :: efe El selectivo español terminó repuntando el 0,19%, aunque perdió los 10.400 puntos nada más reconquistarlos CRISTINA VALLEJO MADRID. Viernes, 25 agosto 2017, 00:06

El Ibex-35 estuvo ayer en positivo durante todo el día. Incluso se podría decir que fue de menos a más conforme transcurría la sesión si no fuera porque tras la apertura de la Bolsa de Nueva York todo se complicó. Pasó de los recién recuperados 10.400 puntos hasta los 10.360. Desde este último punto, desde las cuatro de la tarde en que tocó este último nivel, trató de remontar. Parecía que lo hacía, que lograba volver sobre los 10.400 puntos. Y lo hizo. Pero muy brevemente. En la última media hora de la jornada los volvió a perder. Al final, dio un último cambio en los 10.357 puntos, lo que supone un avance del 0,19%. En todo caso, éste es su nivel intradiario más bajo. La verticalidad del descenso hace pensar que si la jornada hubiera durado más, el selectivo habría terminado más abajo.

Las dudas de primera hora de la tarde en la Bolsa de Madrid tenían que ver con las que también mostró Wall Street. Daba sus primeros cambios en positivo, pero se vino abajo, para entrar en negativo, aunque sin mucha convicción; más bien, lo que mostraba eran dudas respecto a la dirección a tomar. En todo caso, al cierre de los parqués del Viejo Continente, el de Nueva York no mostraba demasiada fortaleza. Y no es para menos. Los riesgos que se ciernen sobre Estados Unidos son graves, empezando por el de cierre de la Administración, que se ha incrementado después de las declaraciones de Donald Trump respecto a que estaría dispuesto a incurrir en ello si no logra el apoyo del Congreso para una partida presupuestaria para financiar el muro en la frontera entre Estados Unidos y México. En la tarde de hoy, el presidente ha echado la culpa a los líderes republicanos del riesgo de que se pueda llegar al cierre de la Administración. En su opinión, tenían que haber ligado la aprobación del techo de deuda a una popular ley sobre veteranos que ya ha salido adelante. El propio presidente reconoce, pues, las dificultades a las que se enfrenta para lograr la aprobación del techo de deuda, con la desestabilización que puede traer consigo para los mercados.

A ello hay que sumar el riesgo de que el presidente Trump eche abajo el NAFTA, el tratado de libre comercio del Atlántico Norte.

LAS CLAVESValores Indra lideró los ascensos, con una subida del 1,90%. Siemens Gamesa fue el peor y cayó el 2,77%. Divisas El euro se mantiene sobre las 1,18 unidades y un día antes de los discursos de Yellen y Draghi

A esas incertidumbres había que añadir las que hay alrededor de la reunión de los banqueros centrales en Jackson Hole, con los esperadísimos discursos de la presidenta de la Fed, Janet Yellen, y su homólogo del Banco Central Europeo, Mario Draghi, que tendrán lugar mañana, ya con los mercados europeos cerrados.

En general, los inversores prefirieron ir con pies de plomo antes de la jornada fuerte de Jackson Hole y ante los problemas políticos de EEUU. Así, el índice más rentable del día fue el Ftse Mib de Milán, que se anotó un discreto 0,50%, mientras que el PSI-20 de Lisboa sumó un 0,45%. El Dax alemán ganó apenas un 0,05%, mientras que el Cac 40 francés cedió un 0,04%.

En el Viejo Continente, en España se confirmaba un crecimiento interanual del 3,1% en el segundo trimestre, y del 1,7% en el Reino Unido.