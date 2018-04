LA AÑORANZA DEL DEPÓSITO BANCARIO

Ahorradores e inversores van a concluir abril con una cierta satisfacción al comprobar que se ha detenido la mala racha de sus carteras de los dos meses anteriores. La mayoría de ellos terminarán el periodo con ganancias, lo que no significa que se haya iniciado una tendencia alcista. Así es que mientras que los más conservadores añoran el depósito bancario, que daba rentabilidad con poca incertidumbre, lo único que se puede festejar es que se haya detenido aquella sangría de pérdidas iniciada en febrero.

Los resultados empresariales no están siendo el animador de las cotizaciones, especialmente en la Bolsa española que sigue rezagada. En la reunión del BCE celebrada el jueves, Mario Draghi adelantó que el crecimiento económico previsto se estaba moderando. No son previsiones buenas para ahorradores/inversores que, hasta la próxima y decisiva reunión del BCE en junio, no dejarán de mirar de reojo lo que pasa al otro lado del Atlántico. Y lo que pasa es algo inquietante, con un riesgo de inflación que puede obligar a subir los tipos más de lo deseado y el consiguiente encarecimiento para la deuda de las empresas... y a su vez de la mayoría de los Estados. Al tiempo, Trump ha comenzado a liberar a los bancos de aquellas normas que a partir del 2010 trataban de evitar que viviéramos en breve una nueva crisis de las dimensiones de la iniciada tres años antes. Mientras, en Europa el BCE trata de atar corto a los bancos privados, también a los españoles, en sus nombramientos de consejeros y principales cargos directivos. Tal disparidad de criterios no presagia nada bueno.