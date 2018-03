La UE, aliviada al evitar la guerra comercial con Donald Trump, que se ceba con China Europa se salva por ahora de los aranceles del 25% al acero y del 10% al aluminio a la espera de una próxima negociación que aclare la situación ADOLFO LORENTE Viernes, 23 marzo 2018, 00:58

Bruselas. Que los 28 jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea celebren una cumbre en Bruselas aguantando la respiración a la espera de un mensaje de Twitter del presidente de Estados Unidos es la mejor (y terrible) metáfora de cómo funciona el nuevo orden mundial impuesto por Donald Trump. Quizá lo del acero sea lo de menos. Europa se libró ayer por los pelos y de forma provisional de los aranceles diseñados por Washington, pero la incertidumbre generada por esta diplomacia de las redes sociales 'made in USA' esta generado serios quebraderos de cabeza para la UE, que no se pregunta si habrá o no más embestidas de Trump, sino cuándo será la próxima, como admiten fuentes comunitarias.

Anoche, sin embargo, tocó cantar victoria. Al final, para alivio de la UE, el presidente estadounidense decidió dar marcha atrás y no imponer de momento los anunciados aranceles del 25% al acero y el 10% al aluminio, que supuestamente entraban hoy en vigor. China pagará los platos rotos. De hecho, la vajilla entera. Porque las medidas anunciadas contra las importaciones del gigante asiático tendrán un impacto de 60.000 millones de dólares. Mejor atarse los cinturones, porque Pekín ya ha dicho que no va a permanecer de brazos cruzados. Habemus guerra comercial entre las dos grandes potencias económicas mundiales.

Respecto a Europa, calma. Chica, pero calma al fin y al cabo. Fue un día intenso en Bruselas. A primera hora de la mañana, la comisaria de Comercio, Cecilia Malmstrom, informó a los embajadores ante la UE de los 28 de sus negociaciones contrarreloj celebradas esta semana en Washington. El mensaje fue claro: de momento nos libramos, pero no cantéis victoria a la espera del tuit de turno de Trump que llegaría a lo largo del día. Fue el presidente francés, Emmanuel Macron, quien a su llegada a la cumbre despejó las dudas sobre el anuncio: «A las diez de la noche, sabremos la decisión». Todavía eran las tres.

«Europa tiene grandes barreras y fuertes tarifas. No es justo», dijo el presidente de EE UU

Minutos antes de las 16 horas, llegaban los urgentes anunciando que el responsable de Comercio Exterior de Estados Unidos, Robert Lighthizer, acababa de anunciar en el Congreso que Europa, «de momento», se salvaba de los aranceles, como también México y Canadá, Australia, Argentina , Brasil y Corea del Sur. No sólo eso. Trump compareció a las seis de la tarde para anunciar una durísima ofensiva comercial contra China. Sobre Europa, dijo: «Hemos comenzado una negociación con la UE. Ellos tienen grandes barreras y fuertes tarifas. No es justo». Pero no comentó nada más.