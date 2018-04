AIReF critica la caída tan lenta de la deuda pública El organismo estima que el objetivo fijado en la ley de estabilidad de reducir el pasivo al 60% del PIB no se conseguirá antes del año 2035 J. M. C. Viernes, 6 abril 2018, 23:53

madrid. Primero señaló que la posibilidad de que España alcanzara el objetivo de déficit público del 2,2% a finales de año era «muy ajustada». Y ahora, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) se despacha con otra advertencia al Gobierno sobre la sostenibilidad del país no tanto por las perspectivas, sino por los resultados del año pasado. Porque este organismo considera que la reducción de la ratio de deuda sobre el PIB en 2017, hasta el 98,4%, fue «baja». Y ello a pesar de un crecimiento superior al 3%, por tercer año consecutivo no se cumplió con la reducción de dos puntos porcentuales de deuda establecida en la Ley de Estabilidad para años en los que la economía crezca más del 2%. No obstante, ve «probable» la senda de reducción prevista.

El 'Observatorio de Deuda' del cuarto trimestre continúa proyectando una senda «levemente decreciente» sobre la deuda pública, por lo que sigue estimando que la consecución de los valores de referencia legales para el conjunto de las administraciones públicas -esto es, alcanzar el objetivo del 60%- no se producirá antes del año 2035.

En cuanto a las comunidades autónomas, el observatorio refleja que las mejor situadas son Islas Canarias, Madrid y País Vasco, que alcanzarían un nivel cercano al valor de referencia establecido en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (13% de su PIB) dentro de los próximos tres años. Por el contrario, regiones como Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Murcia no lograrían llegar al nivel de referencia hasta después de 2040 bajo los supuestos del escenario neutral.

De su lado, destaca que solo el subsector de corporaciones locales ha sido capaz de alcanzar el valor de referencia ya en 2016, anticipándose al 2020, año previsto en la ley, y señala que ante la «imposibilidad fáctica» de cumplir con los requisitos, se renueven los objetivos para que sean «exigentes pero realistas».