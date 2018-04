La AIReF apunta que la alarma generada con el sistema de pensiones «no es razonable» Sostiene que el aumento en esta partida por el envejecimiento de la población será «manejable» D. VALERA Miércoles, 18 abril 2018, 00:43

Madrid. «Me preocupa mucho la sensación de que hay un problema agudo con las pensiones. No es verdad, y no es razonable». Con esta afirmación, el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) criticó con dureza ayer en la Comisión de Presupuestos del Congreso los estudios y análisis que cuestionan la viabilidad del modelo actual y muestran una merma de las prestaciones basándose en «proyecciones a largo plazo con un alto grado de incertidumbres». Unos cálculos que, en su opinión, no ponderan bien los parámetros de las reformas de las pensiones de 2011 y 2013.

Escrivá reconoció que el envejecimiento de la población va a someter el gasto en pensiones a una «presión» en los próximos años. Defendió que ese incremento del gasto será «manejable y razonable».

Para defender su tesis estimó que la indexación de las pensiones con el IPC -vincular su revalorización a la inflación como antes de la reforma de 2013- tendría un coste adicional de siete décimas de PIB (unos 8.000 millones) hasta 2023 y de 1,2 puntos (unos 14.000 millones) hasta 2030. Unas cifras relativamente moderadas en el tiempo.