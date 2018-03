AL AHORRO NO LE GUSTAN LAS AVENTURAS

El primer trimestre del año está a punto de concluir con unos malos resultados para ahorradores/inversores. El fin de algunas incertidumbres, como la gobernabilidad en Alemania, no ha sido suficiente en las últimas semanas para compensar los efectos negativos de otros acontecimientos que están marcando el rumbo de las expectativas económicas. La creciente apuesta por el rancio nacionalismo de Donald Trump, destituyendo responsables de su gobierno y abriendo una guerra comercial que, por ahora, tiene sólo a China en su objetivo, ha creado una situación de gran inestabilidad. El aventurerismo de Trump, como no podía ser de otra manera, hace temblar a las Bolsas. Y en tal escenario no es extraño que pasen desapercibidas algunas decisiones que en otra situación tendrían un efecto positivo en los mercados.

La decisión de la FED americana, que acaba de estrenar presidente, de subir el precio del dinero el pasado miércoles debería de haber sido recogida con optimismo por las entidades financieras. Una subida de tipos incrementaría los beneficios de los bancos, que siguen teniendo un fuerte peso en nuestro principal indicador, el Ibex-35. Sin embargo, el bancario fue precisamente uno de los sectores que más cayó en la Bolsa española al día siguiente de producirse el anuncio de la FED. Mala cosa para el ahorro que la evolución de las carteras estén pendientes de las decisiones de Donald Trump, justo en el momento en el que se va sintiendo más acosado por su pasado político y personal más reciente y busca apoyo entre sus visionarios incondicionales. Que nadie se mueva.