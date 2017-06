«Si lo he perdido es porque lo había ganado. He dormido como un reloj»

Félix Revuelta, presidente del grupo Kiluva, atiende el teléfono con tranquilidad. De vez en cuando se le escapa, incluso, alguna sonrisa. Todo un mérito cuando con la venta del Banco Popular al Santander por un euro vio como su inversión en la entidad financiera se saldaba con unas pérdidas de 45 millones de euros.

relacionado Félix Revuelta pierde 45 millones en la venta del Popular

«Soy inversor y perder y ganar dinero lo he hecho muchas veces. Estoy ya vacunado», asume con una templanza necesariamente ligada al volumen de su patrimonio. Pero hay algo que le molesta. Y mucho: «No me gusta me tomen el pelo y aquí hay algo de tomadura de pelo», dice serio y con tono grave.

¿Cómo llegó al Banco Popular y cómo ha vivido estos últimos días?

Tengo una empresa de inversiones y hace años teníamos un dinero para invertir. Pensamos que el Banco Popular era una buena inversión a largo plazo, con buena rentabilidad y bien gestionada por el señor Taberner. Me reuní con él y decidimos invertir. Todo fue perfecto mientras estaba él, pero hace unos años, con el equipo gestor del señor Ron las cosas empezaron a ir mal. En la última junta de accionistas de abril llamé la atención de que había un problema grave.

«Soy inversor. He perdido mucho y he ganado mucho y ya estoy vacunado de esto»

«Ha habido un error de comunicación y de presencia. No quiero pensar en más cosas...»

«Lo que más me molesta es que me puedan tomar el pelo y aquí hay algo de tomadura de pelo»

¿Cómo se encuentra después de perder 45 millones de euros?

Soy inversor y perder o ganar dinero lo he hecho muchas veces. He perdido mucho y he ganado mucho y ya estoy vacunado de esto. Ayer me preguntaban cómo estaba y ya decía que tranquilo. Es algo que preveía, lo tenía asumido. He dormido como un reloj. Qué le vamos a hacer. Si lo he perdido es porque lo había ganado y ahora lo voy a tener que ganar otra vez. En abril ya tenía pérdidas de 41 millones de euros y con la venta he perdido dos o tres millones más porque se ha terminado de matar el toro. Lo que más me molesta es que me puedan tomar el pelo y aquí hay algo de tomadura de pelo. Sobre todo que se lo tomen a los 300.000 accionistas minoritarios que han puesto todos sus ahorros ahí y se van a quedar sin nada. Es el momento de unirnos y crear plataformas fuertes para defendernos de esta forma de actuar.

¿Y cómo se enteró de que el Santander compraba el Popular y que sus acciones se esfumaban?

Estoy de vacaciones en Marbella haciendo un poco de 'bondad' para la salud (ríe). Me llamó el broker y me lo dijo. El día anterior me preguntaban en un medio que cómo estaba y les dije que tranquilo, que iba a ir a la ampliación de capital. El grupo inversor mexicano y el chileno ya tenían 2.500 millones para ir a una ampliación que la podríamos haber hecho los propios accionistas y no el Santander. Hay que investigar qué ha pasado y si hay responsabilidades.

¿Qué cree que ha fallado para llegar a esta situación?

Considero que no ha habido una buena gestión. Yo tengo una empresa cotizada y si hay rumores en el mercado que dicen que va bien o que va mal, creo que el que tienen que dar la cara soy yo, tranquilizar el mercado y exponer mi compromiso. De esa forma se hubiera podido parar la bajada de la acción, pero nadie estaba diciendo nada. El problema ha sido que de manera automática la gente se ha asustado, los depositantes han sacado masivamente el dinero y han abocado al banco a la quiebra. Ha habido un error de comunicación y de presencia del señor Saracho. Y no quiero pensar en más cosas, que se puede pensar en muchas cosas.

¿También ha defendido que los propios accionistas quizá tendrían que haber actuado de otra manera?

La culpa no ha sido del equipo gestor sino de los accionistas, que no supimos unirnos para tener en el consejo de administración a nuestros representantes ideales que se encargaran de defender nuestros intereses. Es lo que sucede en muchas de las empresas cotizadas, que el presidente nombra a los consejeros y ninguno de ellos al accionista, al que deberían defender. Cuando llegó Saracho al banco pensaba que podría hacer algo para solucionar la situación, pero ha sido un desastre. Hay que tener en cuenta que la quiebra de un banco no viene de la noche a la mañana y si los auditores en el pasado mes de diciembre no vieron ese peligro, no puedo entender cómo en cuatro meses hemos llegado a esto. El mismo problema tenía el banco en diciembre que ahora. De hecho el propio equipo gestor decía que iba bien, que el banco mejoraba...

Hablaba antes de la necesidad de la unión de los accionistas para tener más fuerza a la hora de posibles reclamaciones y de exigir responsabilidades. Para ello han puesto en marcha una plataforma de, digamos, afectados. ¿Qué respuesta están teniendo?

Esa plataforma la montamos durante el pasado mes de abril. Entonces teníamos unos 100 accionistas que representaban al 1 por ciento de capital. Ayer [por el miércoles] se sumaron unas 700 personas y hoy [por ayer, jueves] tenemos la centralita de Madrid saturada. Me gustaría que llegara el día que voy a ir a Logroño con entre 3.000 y 4.000 personas adheridas para tener más fuerza y poder defendernos mejor. El grupo de accionistas mexicano ya se adherido y posiblemente también lo haga el chileno. Por otra parte mi equipo jurídico está buscando un bufete de abogados para tomar las medidas que tengamos que afrontar.

¿Qué sucederá con los últimos gestores de la entidad?

Los responsables no se pueden ir de rositas. En este país estamos casi acostumbrados a premiar los fracasos y a castigar los éxitos y esto tiene que cambiar. Además se trata de un problema de seguridad jurídica. Lo que no puede ser es que el día previo a la quiebra se negocien un total de 287 millones de acciones, que son unos 70 millones de euros. Es dinero que alguien ha perdido. No podemos callarnos y por eso es importante unirnos. Vamos a dar batalla y a exigir responsabilidades, que es lo que hace falta.

Usted ha sido muy crítico con Ángel Ron [durante el tiempo que estuvo al frente de la entidad su valor pasó de 20.000 a 3.000 millones de euros] que salió de la entidad con una pensión de 23 millones de euros.

Eso es una burrada y demuestra una forma de actuar negligente. Hay que premiar al que lo hace bien, no a quien lo hace mal y este señor se tenía que haber ido por la puerta de atrás sin nada. También se ha publicado que el señor Saracho [sucesor de Ron] ganaba 42.000 euros diarios. Para lo que ha hecho, con un euro tenía suficiente. Ha llevado el banco a la quiebra.