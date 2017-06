España pedirá el anticipo de hasta el 70% de las ayudas de la PAC por la sequía

España pedirá a la Unión Europea (UE) la posibilidad de anticipar este año hasta el 70% de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) para los sectores agrícolas y ganaderos afectados por la sequía en los últimos meses.

Así lo ha avanzado a los medios de comunicación el secretario general de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), Carlos Cabanas, tras asistir al Consejo Consultivo y Conferencia Sectorial entre el Departamento y las comunidades autónomas, que ha estado presidido por la ministra Isabel García Tejerina. A ellos han asistido los representantes de Galicia y Castilla y León, y por videoconferencia los consejeros de Andalucía, Asturias, Cantabria, Extremadura, Navarra y Comunidad Valenciana.

España hará esta petición aprovechando la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de la UE, prevista para el 12 y 13 de junio en Bruselas, según ha señalado Cabanas. Ha apuntado que la ministra trasladará la "preocupación" por la falta de lluvias en abril y mayo, y por "cómo ha repercutido en las cosechas". A juicio de Cabanas, "es bueno" que el Ministerio traslade dicha situación al resto de Estados miembro porque se trata de un problema que también ha afectado a países centroeuropeos.

En ese sentido, ha incidido en la necesidad de ver la sequía como un problema que no sólo afecta al sur de Europa, sino también a otros territorios comunitarios. En la reunión de Bruselas también se estudiará la semana que viene en qué punto se encuentran las negociaciones para sacar adelante el expediente sobre agricultura ecológica, que debería finalizar con la modificación de la Ley vigente actualmente. Cabanas ha recordado el desacuerdo reinante en el trílogo (Parlamento, Consejo y Comisión Europea), hasta el punto de que las negociaciones están "bloqueadas".

Aspectos como las sustancias no autorizadas o el uso de invernaderos para ecológico son "temas pendientes" sobre los que "no son capaces de llegar a un acuerdo", ha indicado. En este sentido, Cabanas ha asegurado que aunque no se consiguiese lograrlo, "no habrá un vacío legal" en esta materia porque seguiría vigente la normativa actual.

En el encuentro también abordarán la situación de los mercados, especialmente el del lácteo y el de la fruta de hueso, que a juicio de Cabanas la sensación es que, "en líneas generales, evolucionan de forma favorable", con niveles de precios "aceptables" en el caso de la leche. Para la fruta de hueso, ha informado de que habrá una reunión el próximo miércoles en la que se estudiará la evolución y la campaña actual y, en base a esos datos, determinar las medidas a adoptar.

Por su parte, la consejera de Agricultura y Ganadería de Castilla y León, Milagros Marcos, ha aplaudido la decisión del Gobierno de pedir un mayor porcentaje de anticipo de las ayudas de la PAC. "Todo lo que se pueda conseguir -de anticipos- bienvenido será", ha precisado la consejera, quien ha pedido que se flexibilicen los criterios para obtener las ayudas, ya que la sequía puede complicar su cumplimiento. "Queremos que los agricultores y los ganaderos reciban el total de las ayudas, aun sin cumplir los requisitos, porque si no pueden es por motivos ajenos como la sequía, las heladas o el granizo", ha insistido.

Por otro lado, ha informado de que Castilla y León asume en el segundo semestre del año la representación de las comunidades autónomas en el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE y acompañará a García Tejerina en estas reuniones. En su opinión, será un semestre "importante" en el que se seguirá trabajando en el cierre del expediente sobre agricultura ecológica, en el futuro sostenible del lácteo y en vertebrar el futuro para el sector remolachero, una vez que finalice su sistema de cuotas.

La consejera de Medio Rural de Galicia, Ángeles Vázquez, ha incidido en declaraciones a los medios en la importancia que tendría para la región conseguir una nueva normativa sobre agricultura ecológica. Lo ve necesario porque en España "aún queda camino" por recorrer y "en Galicia aún más", a pesar de que en la región ya hay 27.000 hectáreas dedicadas a este tipo de producciones.

La región gallega se ha marcado el objetivo de incluir otras 8.000 hectáreas más hasta 2020 y, para ello, se está desarrollando un programa con la colaboración de instituciones universitarias y del propio sector. Por eso, ha expresado su confianza en que la UE avance "lo máximo posible" en este área en los próximos meses porque así "revertirá positivamente" en la producción agrícolas gallega.