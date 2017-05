El 'Trumpgate' repercute en España y se lleva un 1,80% del Ibex-35

Madrid. El Ibex-35 se mantenía más o menos cómodo en el entorno de los 10.950 puntos hasta las dos de la tarde, lo que suponía unos ligeros números rojos. Pero esas pérdidas fueron a más a partir de ese momento, para terminar la jornada con una caída del 1,79% y en los 10.786,10 puntos.

El peor del día en Europa fue el Ftse Mib de Milán, que perdió un 2,31%. El Cac 40 francés, por su parte, retrocedió un 1,63%, mientras que el PSI-20 de Lisboa cedió un 1,50%. El Dax alemán bajó un 1,35%. El mejor fue el Ftse 100 británico, al avanzar un 0,25%.

La razón de esa aceleración de los números rojos a partir de primera hora de la tarde hay que buscarla en Estados Unidos y su creciente crisis política. Donald Trump no sólo ha destituido a jefe del FBI, James Comey, sino que también le habría presionado para que dejara la investigación del ex consejero de Seguridad Nacional, Michael Flynn, principal sospechoso de la conexión rusa y cuya conducta analiza el Comité de Inteligencia del Senado, según una exclusiva publicada ayer por The New York Times. Ello no sólo puede poner en peligro la presidencia de Donald Trump, sino también pone en riesgo su agenda fiscal expansiva: aprobar su rebaja de impuestos y su plan de infraestructuras se le puede complicar, además de que el presidente ahora puede tener otras prioridades, como defenderse a sí mismo. Y hay que tener en cuenta que las últimas subidas bursátiles están basadas en gran medida en la confianza en que Donald Trump impulsaría la economía americana y, con ella, la global.