La ADER pone sobre la mesa 35 millones de euros

La industria y los servicios de media y alta tecnología serán los grandes protagonistas del Plan Estratégico de Subvenciones de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja en el año 2017. Concretamente concentrarán el 75% del presupuesto de las ayudas a las empresas, que hace suyos los objetivos previstos en el V Plan Riojano de I+D+i y del futuro Plan de Desarrollo Industrial y ponen el foco en impulsar la productividad mediante la incorporación de la tecnología y la cualificación, fomentar las capacidades directivas y el emprendimiento y maximizar las ventajas competitivas de la especialización sectorial sobre la base de más dimensión, más innovación y más internacionalización..

Las líneas de ayudas que se engloban en el Plan Estratégico contarán con dos convocatorias de subvenciones con un presupuesto total de 33 millones de euros. Las líneas de ayudas se distribuyen en cinco áreas: programas competitivos, fomento de la inversión empresarial, programas comerciales, emprendedores y financiación. Con ello se pretende que las empresas riojanas sean capaces de invertir en nuevo proyectos que permitan ser más competitivos, vender más, producir más y por tanto generar empleo.

Los programas competitivos aglutinan un presupuesto de 21,07 millones de euros, el 60,2% del plan estratégico. De los 21,07 millones, 14,27 se dedicarán al desarrollo de la I+D+i; 1 millón a la mejora de la gestión empresarial; 2,3 millones a las ayudas a comercio exterior y 900.000 euros al fomento de las TIC e Industria conectada 4.0, que tiene como objetivo potenciar la digitalización de todos los procesos y servicios a lo largo de la cadena de valor de la industria y de sectores productivos concretos.

Terbel es una empresa del sector eléctrico muy dinámica en estos momentos, con dos expedientes abiertos y receptora de ayudas en los últimos años. Luis Alberto Terroba es el gerente de Terbel, y reconoce la importancia de desarrollar eso que se llama Industria 4.0 o Industria Conectada. «Las empresas no podemos pararnos, no debemos hacer siempre lo mismo, debemos estar en constante evolución», indica el responsable de esta empresa riojana. «Y nuestra primera obligación es detectar las necesidades en un mercado como el industrial y a partir de ahí crear proyectos que nos permitan llegar a esos nuevos mercados». Así es como se pone en movimiento una empresa en el sector industrial. «Pero siempre es necesario invertir, siempre. Y las inversiones no suelen ser baratas, pues siempre se trata de comprar una nueva máquina y contratar al personas adecuado para que ésta haga su labor». Y es que aquí donde surge la necesidad de inversión y el reconocimiento de posibles compañeros de viaje. «Si la inversión fuera solo nuestra podríamos poner en serio peligro el futuro de la entidad. Así que contar con el apoyo de la ADER es fundamental para sacar adelante este tipo de proyectos», remarca Terroba, que recuerda que «las ayudas siempre se reciben cuando el proyecto está acabado».

En esta bolsa de 35 millones de euros en ayudas a la empresa riojana, la ADER ha detectado como necesario el fomento de la inversión, en emprendedores y en programas comerciales. Andrés Balmaseda es uno de esos emprendedores que a sus 37 años ha aceptado el reto del autoempleo como forma de ganarse la vida. En 2015, como respuesta a la grave crisis decidió crear Mecabal, relativa a la industria manufacturera de máquina y herramienta, es decir, un taller mecanizado en el que hace piezas. Y para conseguirlo fue «imprescindible contar con la subvención que contempla el Programa Emprendedores». Explica Balmaseda que «fue un punto de apoyo vital, porque además ves que alguien te hace caso». Y por su experiencia no le resultó complejo cumplimentar todo el papeleo: «Lo hice yo solo, sin ayuda de nadie. No es complicado, aunque bien es cierto que los técnicos de la ADER ayudan en todo si se les requiere».

En este área destacan las líneas de activos fijos para el fomento de la inversión, que cuentan con 7,45 millones de euros e incluyen los programas específicos para los proyectos de inversión de pymes y de grandes empresas; la apuesta por los emprendedores, con una línea específica de apoyo con 1,4 millones de euros; y el programa específico para la promoción de la competitividad del comercio minorista, al que se destinarán 1,57 millones de euros.

La relación de la empresa riojana con la ADER suele ser necesaria y por tanto duradera, como les está sucediendo a los responsables de la tecnológica de geoposicionamiento The Graffter. «Comenzamos en el Vivero, y ahora ya estamos en el centro de Logroño desarrollando nuestra línea de negocio», explica Jorge Remírez, director técnico. Además de las ayudas en cuanto a la posibilidad de desarrollar inversiones, Remírez también destaca otra cuestión que considera importante: «Ayudan a enfocar el proyecto, porque en el fondo se convierten en inversores de tu idea, y les interesa que sea lo mejor posible para que tenga más opciones de tener éxito», resume Remírez que pone en valor «la transparencia, pues se trata de dinero público».