«Los sindicatos no siempre han priorizado reducir la desigualdad de los jóvenes»

En CCOO-Euskadi aún no han digerido que su secretario general, Unai Sordo, esté a un paso de ser el líder del sindicato a nivel estatal. Están como en 'shock'. Ayer, dos días después de que el todavía líder del sindicato, Ignacio Fernández Toxo, anunciase por sorpresa que no opta a un tercer mandato y presentase al dirigente vasco como su sucesor con todas las bendiciones de la cúpula, en la sede bilbaína de CC OO Sordo no dejaba de recibir felicitaciones.

-Los sindicatos están de capa caída. Los jóvenes, los peor tratados por el mercado laboral, son también los más alejados de sus organizaciones. ¿Qué han hecho mal?

-Lo primero es analizar el contexto: en un país con unas tasas de paro juvenil que han llegado al 40%, con la incorporación tardía de los jóvenes al mercado laboral, y la estabilidad aún más tardía, es complicado que participen en la vida sindical. Pero sí es cierto que los sindicatos quizás no siempre han priorizado las acciones para reducir esas desigualdades que tienen a los jóvenes en una situación de mayor debilidad. Es decir, si el eslabón más débil, que es el que más necesidad tiene del sindicato, es el que precisamente no se moviliza por esa debilidad, estamos en un círculo vicioso que hay que romper. Y eso se hace luchando contra la desigualdad.

-Pero a veces parece que hay más interés por mantener las condiciones de los más 'privilegiados' antes que mejorar las de los más débiles...

-Objetivamente, es más sencillo que se organicen los trabajadores que corren menos riesgos, mientras que los más precarios tienen mayores dificultades. Las empresas han tenido un papel importante en esto porque se han acostumbrado a gestionar su necesidad de flexibilidad a través de la utilización masiva de contratos temporales, lo que implica que han segmentado el mercado laboral entre indefinidos y temporales. Por eso, para evitar estas desigualdades, hay que buscar nuevos patrones de actuación: sustituir las fórmulas de flexibilidad externa (contratación barata y despido fácil) por flexibilidad interna pactada. Que cuando haya necesidad de adaptar las cosas a una situación puntual, se puedan renegociar condiciones garantizando derechos adquiridos. Ese es el gran reto.

-Eso se considera sospechoso en algunos sindicatos... ¿No supone ceder ante la patronal?

-Se está confundiendo flexibilidad con precarización. Sin embargo, la flexibilidad pactada es muy importante. Por ejemplo, en Alemania al principio de la crisis: cuando hubo caídas de la producción se redujeron jornadas y a través de ayudas estatales se compensaron sueldos.