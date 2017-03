El Congreso reclama elevar las pensiones un 1,2% este año

El PP volvió a sufrir los inconvenientes de no tener mayoría absoluta. El Congreso aprobó una proposición no de ley del PSOE pactada con el PNV en la que se insta al Gobierno a vincular de nuevo la revalorización de las pensiones al IPC y subir estas ayudas un 1,2% en 2017, frente al 0,25% aprobado por el Ejecutivo. La medida contó con el rechazo del PP, que insistió en que los pensionistas desde 2012 han aumentado su poder adquisitivo en 1.900 millones, y Ciudadanos. En cualquier caso, esta resolución no es vinculante para el Gobierno, que ya vetó una proposición de ley en el mismo sentido.