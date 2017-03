Los clientes de una empresa en huelga pueden contratar servicios con otras firmas

madrid. El Tribunal Supremo ha limitado el impacto que puede llegar a tener una jornada de huelga de los trabajadores de una empresa al permitir que otras compañías que comercian habitualmente con la que sufre los paros puedan contratar los servicios o productos que le proporciona con otras sociedades de la competencia. De esta forma, estos clientes no tienen por qué ver limitada su actividad, a pesar del cese de actividad de su proveedor.

A pesar de que con esta doctrina se minimiza la repercusión de una interrupción laboral, el alto tribunal considera que no se llega a vulnera el derecho a la huelga por el hecho de que unas compañías que sean clientes de la que está sufriendo los paros contraten con otras firmas los trabajos que tenían comprometidos con la primera ante la imposibilidad de que ésta pueda llevarlos a cabo. En la sentencia fallada en noviembre del año pasado, el Supremo aclara que no se actúa contra el derecho de los trabajadores a paralizar su actividad siempre que estas empresas que buscan una alternativa no se encuentren integradas en el mismo grupo corporativo de la firma que está en huelga ni tengan ninguna vinculación empresarial.

En sus fundamentos jurídicos, la Sala Cuarta de lo Social explica que impedir comerciar con otros proveedores, por el hecho de que con el que se tienen contratados unos servicios se encuentre en huelga sería «totalmente exorbitante». Los magistrados razonan que, si así lo permitieran, «llegaríamos a sostener que los consumidores habituales de un comercio no pudieran comprar en otro en caso de huelga en el primero» de ellos.

De esta forma, el Supremo revoca una sentencia previa de la Audiencia Nacional donde había declarado nulo un recorte de sueldos por entender que la empresa -Altrad, en este caso- había vulnerado el derecho de huelga, al aplicar la doctrina de fallos como el que afectó a Coca-Cola. Pero la diferencia reside en que en este supuesto, la embotelladora de Madrid había sustituido la producción que se dejó de realizar ante la huelga por la de otras fábricas del grupo, perjudicando así el desarrollo del periodo de consultas propio de un despido colectivo.

En el caso de Altrad, una firma que provee servicios de andamiaje, avisó a dos de sus clientes -Dow y Basell- de que no podría llevar a cabo los trabajos que tenían contratados con ella ante la convocatoria de una jornada de paros de su empleados. El Supremo sostiene que esa compañía no podía impedirles que acudieran a una empresa de la competencia para obtenerlos. Entre las firmas no tenían ninguna vinculación especial porque su relación era meramente clientelar, la clave del aval que ha dado el tribunal para permitir este tipo de situaciones.

Para el sindicato Comisiones Obreras (CC OO), el fallo supone una «doctrina restrictiva» del derecho a la huelga, pero apunta que «no corrige la anterior», relativa a casos como el de Coca-Cola. Ante las diferentes interpretaciones que han surgido en torno a este fallo, la organización sindical reitera que «no es cierto que la sentencia admita sin más que ante una huelga se pueda suplir la actividad de los trabajadores acudiendo a subcontratas». Como tampoco avala -recuerda CC OO- que otras empresas, si están vinculadas con la que sufre el paro, puedan desviar la producción por cualquier vía.