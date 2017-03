Toxo renuncia a un tercer mandato en CCOO y apuntala como sucesor al líder del País Vasco

Los aires de renovación llegaron ayer a CCOO. Ignacio Fernández Toxo no optará a un tercer mandato -el último que le permitían los estatutos- al frente de la organización. Tras más de ocho años como secretario general del primer sindicato del país dejará su dirección en el próximo XI Congreso que se celebrará entre el 29 de junio y el 1 de julio. Así lo anunció ayer en la reunión extraordinaria del Consejo Confederal, máximo órgano de la central, en el que despejó las dudas sobre su futuro. No se presentará a la reelección a pesar de contar con el respaldo mayoritario de sus compañeros -la contestación interna a su liderazgo es mínima-, pero consciente de que el sindicato necesita un empuje que requiere otro perfil para revitalizar los problemas de afiliación y presencia pública abre la puerta a una nueva etapa.

«Es una decisión personal, pero no por razones personales». Con estas palabras justificó Toxo su decisión de «echarse a un lado» para dejar vía libre a una «nueva generación de dirigentes» que lideren la transformación del sindicato. Sin embargo, aunque Toxo presumió de «banquillo» en la organización quiso dejar apuntalado a su sucesor al someter a votación del Consejo su propuesta de que sea el líder de CCOO en el País Vasco, Unai Sordo, el candidato para relevarle en el cargo. Una medida respaldada por inmensa mayoría con 117 votos a favor y sólo seis abstenciones.

«Ha cambiado la sociedad y la política. El sindicato tiene que hacerlo. Y debe empezar por el secretario general», esgrimió Toxo tras reconocer que era una decisión «muy madurada» y que no tenía vuelta atrás. Quiso dejar claro que contaba con el respaldo de las agrupaciones para haber continuado un tercer mandato. Sin embargo, apostó por «ser coherente» y llevar la renovación hasta el principal puesto de la organización. «He decidido dar este paso atrás, ceder el control a una nueva generación de líderes sindicales encabezados por Unai Sordo», señaló en su comparecencia ante los medios.

Toxo rechaza la acusación de 'dedazo' en su sucesión y aboga por mantener la «cohesión interna».

Báñez elogia su figura como «comprometida», «dialogante» y «clave» en los acuerdos para España.

En la raíz de su renuncia subyace la percepción del líder sindical de que no encarna la figura renovadora que la sociedad demanda tanto en política como en los sindicatos. Una idea que sopesaba desde hace tiempo, aunque logró mantener en secreto hasta ayer. Con 64 años (a finales de año cumple los 65) si hubiera sido reelegido habría acabado el mandato con 68 años. Por su parte, Sordo tiene 20 años menos como resaltó Toxo en su argumentario. «Los tiempos exigen dirigentes de otra edad», señaló para defender la idoneidad del líder de CCOO en el País Vasco desde hace ocho años. «Las últimas generaciones de sindicalistas forjados en tiempos de la dictadura tienen que dejar paso a generaciones que han formado parte de la nueva clase obrera, de la era digital y que poseen automatismos distintos a los míos», subrayó.

Quizás la retirada el año pasado de Cándido Méndez tras 22 años al frente de UGT, con quien mantenía una relación muy cercana que permitió una estrecha colaboración entre ambos sindicatos, fue otra muestra de que había llegado un fin de ciclo en la manera de entender las organizaciones sindicales.

«Sin delfín»

Sin embargo, más que su adiós -con el que se había especulado- sorprendió la claridad con la que Toxo señaló a su favorito para sustituirle. El todavía líder de Comisiones rechazó las acusaciones de 'dedazo' por la fórmula designada para proponer un candidato. «Yo no dejo sucesor ni un delfín para asumir la Secretaría General. Es el candidato del Consejo, no del secretario general. Ahora tiene que ganarse la confianza», aclaró. Además, resaltó que este aval de la dirección de CCOO a Sordo no impide que se presenten nombres alternativos. En principio tienen margen hasta el mismo día del Congreso para poder hacerlo. Basta con reunir un 10% de las firmas de los delegados para poder optar. Sin embargo, parece difícil que tras el abrumador apoyo que el sindicalista vasco ha recibido del Consejo Confederal alguien tenga verdaderas posibilidades de derrotarle. Precisamente, los deseos de Toxo es que este interregno sea lo más placentero posible. Descartó la posibilidad de una bicefalia al recordar que tanto él como el Consejo siguen con todas su atribuciones, aunque matizó que si fuera necesario tomar alguna medida de calado -por ejemplo en el diálogo social- se consultaría a los candidatos.

Pero no parece que los meses hasta el relevo vayan a ser tormentosos. El ferrolano tiene muy presente la división que vivió en su elección en el 2008, cuando se impuso a José María Fidalgo por tan sólo 28 votos, lo que provocó una fractura en el sindicato que no quiere que se repita. De ahí haber forzado casi una candidatura única. «Si de algo estoy satisfecho es del grado de cohesión interna que nos ha permitido afrontar esta travesía en la fase más dura de la crisis», explicó.

Pérdida de afiliados

Y es que sus más de ocho años como líder han estado marcados por las consecuencias de la recesión económica: incremento masivo del paro, empeoramiento de las condiciones de trabajo y agresivas políticas de austeridad. Durante su mandato ha convocado, junto a UGT, tres huelgas generales contra las reformas laborales de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, a las que se ha opuesto con firmeza pidiendo su derogación. Algo que no impidió que ayer la ministra de Empleo, Fátima Báñez, destacara en Twitter el papel de Toxo en la paz social. «Comprometido, dialogante y clave en grandes acuerdos para España».

Pero Toxo también ha tenido que hacer frente a las turbulencias de la crisis en los sindicatos con una pérdida de afiliación de alrededor del 20%, una capacidad de movilización menguante y una importante desafección de los ciudadanos después de que algunos miembros se hayan visto salpicados en casos como el de las tarjetas 'black'. Por estas razones Toxo abogó ya en el 2015 por abrir un periodo de reflexión sobre el futuro del sindicato que parece haberle llevado a la idea de apartarse y ceder el testigo para lograr la renovación.