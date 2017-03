El grupo PSA pide «tranquilidad» a las plantas españolas tras la compra de Opel

Las más de 13.000 familias que viven directamente de su trabajo en algunas de las tres grandes fábricas de automóviles del grupo PSA (Peugeot-Citroën) y Opel en España escucharon ayer con la respiración contenida las palabras del presidente del consorcio de origen francés, Carlos Tavares, cuando les instó a estar «tranquilos». Porque con una operación sobre la mesa en la que el fabricante galo se va a hacer con la filial de General Motors (GM) por 2.200 millones de euros, se activaron los peores temores entre los empleados directos e indirectos en Vigo, Zaragoza y Madrid -las ciudades donde se encuentran sus instalaciones-, conscientes de los peligros que puede suponer para sus intereses este tipo de integraciones.

Tras diseccionar las condiciones del acuerdo, Carlos Tavares aclaró que el grupo no prevé realizar el cierre de ninguna instalación, condicionado a que se cumplan los objetivos de eficiencia. La puntualización no es baladí porque PSA aclaró que tomarán como referencia factores como la 'mejora de la calidad', la 'contención de costes' y la 'capacidad para responder a los retos' productivos, para no tener que aplicar el bisturí en sus factorías.

Carlos Tavares señaló que «todo el mundo va a tener una oportunidad de demostrar que puede llegar a los estándares necesarios y así no se necesitará cerrar plantas». Aunque en ningún momento de su intervención quiso comprometerse explícitamente a no reducir las plantillas.

La advertencia se produjo antes de que el máximo ejecutivo de PSA se pusiera en contacto con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para transmitirle un mensaje de serenidad e indicarle que la firma cumplirá en su totalidad los acuerdos firmados entre sindicatos y GM, la hasta ahora propietaria de Opel.

Respeto a los convenios

A pesar de la tranquilidad que intentó transmitir, las matizaciones posteriores han llevado a los representantes de los trabajadores de la planta zaragozana de Figueruelas a templar su confianza. La presidenta del comité de la planta de Opel en la localidad aragonesa, Sara Martín, indicó que están «expectantes» ante el acuerdo de compra. «Todo acaba de empezar», afirmó como preludio a los nuevos acontecimientos que determinen su futuro.

El comité europeo de Opel sí mostró una mayor satisfacción al haber conseguido que la empresa admitiera sus propuestas: independencia de la marca frente a Peugeot-Citroën -algo «muy importante», según afirmó el sindicato- y el respeto por los actuales convenios colectivos en vigor. «Este último punto es con el que hemos tranquilizado más a la plantilla», afirmó Sara Martín.

Ese «compromiso» de no cambiar las condiciones laborales reflejadas en los últimos acuerdos también fue recordado por la dirección de PSA en Vigo. Sin embargo, sus representantes sindicales advirtieron de que «quedan algunas incertidumbres» por despejar, como la adaptación de las factorías de Opel al plan de competitividad que tiene en marcha PSA.

Sinergias de 1.700 millones

Lo que sí queda claro es que el nuevo conglomerado será el primer fabricante de coches en España y el segundo en Europa, sólo por detrás de Volkswagen, al tener una cuota de mercado del 17%. El fabricante galo considera que la compra es una «extensión natural» de la cooperación entre ambos grupos. Pero lo que, por ahora, asume PSA es una marca, Opel, que arrastra unas pérdidas crónicas superiores a los 15.000 millones desde principios de siglo.

El grupo pretende generar unas sinergias anuales de unos 1.700 millones de cara a 2026, aunque una buena parte están previstas para 2020. Para ese ejercicio, PSA se propone que Opel genere un flujo de caja operativo. Uno de los asuntos más espinosos de la negociación entre el fabricante francés y el grupo norteamericano General Motors ha sido la gestión de las provisiones por las pensiones de los trabajadores de Opel, que esencialmente asumirá el grupo estadounidense.

La operación también supone la adquisición del negocio de financiación ligado a Opel por un valor de 900 millones, aunque está previsto que no sea hasta finales de este año cuando se materialice por completo. Las acciones de PSA se revalorizaron ayer un 3% en la Bolsa de París y ya acumulan una subida superior al 8% desde que se conociera el anuncio el pasado viernes.