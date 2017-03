España vuelve a respirar cinco años después

Bruselas. El 12 de marzo, el próximo domingo, se cumplirán cinco años de aquel día, de aquella tarde...

-¿Cómo lo recuerda?

-La foto expresó perfectamente cómo era la situación de España en aquellos momentos y todos los problemas que acumulábamos. En especial, el flagrante incumplimiento del déficit por parte del anterior Gobierno y la decisión de Bruselas de imponer un severo ajuste. Mis colegas europeos estaban decididos a apretarnos en el ritmo de reducción del desequilibrio fiscal. Juncker hizo amago de estrangularme en aquella famosa foto, pero era sólo un amago de lo que me esperaba en la reunión del Eurogrupo que tuvo lugar a continuación. En realidad, me intentaron estrangular dos veces.

HABLA BRUSELAS Moscovici, comisario de Economía «La recuperación ha sido impresionante, pero aún quedan heridas que curar, sobre todo sociales», asegura a este periódico

Luis de Guindos rememora para este diario aquella foto, la foto. Llevaba apenas tres meses como ministro de Economía y ya acumulaba más cicatrices de las que quizá nunca imaginó sufrir al inicio de la travesía por ese desierto llamado Gran Recesión. Los mercados olieron sangre. España era el objetivo, España era el gran problema. Todo eran palos. Palos y más palos. De Bruselas, del FMI, del BCE... Y llegó aquel 12 de marzo de 2012, aquella maldita reunión de los ministros de Finanzas del euro. No es una foto más, es la foto, la instantánea que mejor resume el calvario político que ha sufrido España en la UE. Su kilómetro cero ya no era Madrid, sino Bruselas. Y allí estaba De Guindos, protagonista involuntario de la mejor metáfora de la crisis.

Así lo recuerda también en su reciente libro, 'La España amenazada'. «Jean-Claude Juncker me esperaba dispuesto a saltarme a la yugular en cuanto me viera aparecer por la puerta de la sala de reuniones. Se acercó sin que le viera y me agarró del cuello con las dos manos (...) Me dio un susto de infarto, pero menos mal que reaccioné rápido con una sonrisa y un efusivo abrazo». Sólo fue un aperitivo. «Fui protagonista sin remedio de aquella sesión, en la que el enfrentamiento más tenso se produjo, como era de esperar, con Juncker. El episodio del tigre saltando sobre la presa al inicio de la reunión no era nada (...) Al final volví a casa con un ajuste adicional de 5.000 millones», lamenta.

El estigma del rescate

Aquella España estaba hecha jirones, al borde de la quiebra. Hubo momentos en los que apenas quedaba dinero en la caja y en los que las llamadas a los presidentes de los bancos se hacían al filo de la medianoche para que al día siguiente acudieran al mercado a comprar deuda soberana. La agonía siguió hasta el 9 de junio, otro maldito Eurogrupo. De Guindos no tuvo más salida que pedir eso que llamó «préstamo en condiciones muy favorables». Sí, el rescate financiero de hasta 100.000 millones. El 25 de julio, la prima de riesgo alcanzó el techo histórico de los 649 puntos. A partir de ahí, todo cambió.

El 23 de enero de 2014, España salió formalmente del programa de asistencia, que al final se cerró en 41.300 millones. La vigilancia se prolongaría hasta mediados de la próxima década, pero el estigma, poco a poco, remitía. El golpe al orgullo de la cuarta potencia del euro era demasiado duro, así que el 6 de junio de aquel año, el Gobierno anunció por sorpresa que comenzaba a amortizar el préstamo de forma anticipada. Así lo ha hecho en cuatro ocasiones, dejando la factura actual en 34.700 millones. Y este año, además, quiere amortizar otros 3.000. Eso sí, los temidos 'hombres de negro' seguirán viajando a Madrid hasta que se devuelva el 75% del dinero. El mal menor.

La España de entonces nada tiene que ver con la de ahora, erigida en la locomotora de la Eurozona al crecer el doble de la media. Ni en lo económico, como es evidente, ni en lo político. «España ha dejado de ser el problema», concluye un alto cargo comunitario. Ahora, pese al año perdido por estar el Gobierno en funciones, es una suerte de oasis dentro de una UE en la que Francia es la pesadilla política e Italia el gran problema económico. El mejor ejemplo de que España vuelve a respirar sucedió en la segunda mitad de 2016. El país se enfrentó a dos históricas multas por su rebeldía fiscal y Bruselas levantó el pulgar. No tocaba. Juncker, ahora presidente de la Comisión y entonces el 'estrangulador' jefe del Eurogrupo, decidió salvar a España.

Y lo hizo respaldado por el comisario de Economía, Pierre Moscovici, quien en declaraciones en exclusiva a este diario califica de «impresionante» la recuperación «gracias a las reformas cumplidas y al apoyo de Europa». Recuerda cómo en aquel verano de 2012, siendo ministro francés de Finanzas, el rescate español fue una de las grandes preocupaciones. «Fueron meses muy difíciles para España y la Eurozona», explica.

Y aunque todo ha cambiado, no hay lugar para la complacencia: «Todavía queda camino por recorrer para curar todas las heridas de la crisis, sobre todo las sociales. Hay que seguir con los esfuerzos».